Erzurum’da 59 bin 264 anneye doğum yardımı yapıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, 2015 yılının Mayıs ayında başlayan doğum yardımı desteğinden 59 bin 264 anneye doğum yardımı yapıldığını söyledi.

İlbaş, 2015 yılında 7 bin 411, 2016 yılında 13 bin 479, 2017 yılında 13 bin 538, 2018 yılında 12 bin 708, 2019 yılında 12 bin 128 anneye doğum yardımı yapıldığını belirterek, toplamda 59 bin 264 annenin doğum yardımından yararlandığını ifade etti.

2019 yılı bilançosu hakkında bilgi veren İlbaş, şunları söyledi: “Doğum yardımı uygulaması kapsamında 2016 Ocak ayında bin 84, Şubat ayında 907, Mart ayında 944, Nisan ayında 987, Mayıs ayında bin 63, Haziran ayında 998, Temmuz ayında bin 254 , Ağustos ayında 998, Eylül ayında bin 2, Ekim ayında 992, Kasım ayında 954, Aralık ayında 945 anneye doğum yardımı yapılmıştır. 2015 yılında 15 Mayısta başlayan destekten 31 Aralık 2019 tarihine kadar 12 bin 128 anne yararlanmıştır.”

Doğum yardımı kriterleri hakkında açıklamalarda bulunan İlbaş, “Doğum Yardımı” programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400.TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında doğum yardımı yapılmaktadır. Doğum yardımı başvurularına 15 Mayıs 2015 tarihinde başlanılmıştır. Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye, çocuğun TC kimlik numarasının alınmasından sonra yapılıyor. Başvurular İl Müdürlüğümüz ile bağlı kuruluşlarımız olan Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır.” diye konuştu.

ERZURUM 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:46

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