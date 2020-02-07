Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı Erzurum’da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Erzurum’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte bir otomobil buzlanan zeminde kayarak refüje çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte kar yağışı ile birlikte trafik kazaları da meydana geliyor.

Edinilen bilgilere göre sabah saat 9.00 sıralarında Paşalar caddesinde sürücü Köksal Çalık’ın buzlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç orta refüje çıktı.

Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

ERZURUM 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:46

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