Erzurum-Ağrı karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı Kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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ErzurumAğrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Saatlerdir ulaşıma kapalı olan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle trafik ekipleri, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi ile Erzurum’un Horasan ilçesi arasındaki yolu trafiğe kapattı. Eleşkirt ve Horasan ilçe çıkışında her iki yöne de araçların geçişine izin verilmiyor.

Öte yandan, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

ERZURUM 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:46

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