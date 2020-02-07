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AÇSH İl Müdürü İlbaş’tan Mehmetçik Vakfına ziyaret

İHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğini ziyaret ederek, kurumlar arası işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

AÇSH İl Müdürü İlbaş’tan Mehmetçik Vakfına ziyaret

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğini ziyaret ederek, kurumlar arası işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulundu.
TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Eryılmaz, 1982 yılında kurulan vakfın, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yaptığını ifade etti.
Eryılmaz, vakfın; Gazi ve engelli Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağladığını belirterek, Mehmetçik Vakfı’nın icra ettiği faaliyetler ile ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.
Eryılmaz, hedeflerinin Vakıf’a bağışta bulunanlar ile kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirmek olduğunu belirterek, vakfın yüce Türk ulusunun takdirine layık, örnek bir yardım kuruluşu olduğunu vurguladı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise Şehit ve Gazi Yakınlarına Hizmet başlığı altında temel görevlerinin istihdam ve işe yerleştirmek, ücretsiz seyahat kartı dağıtılması, sosyal faaliyetler ve yardım faaliyetlerini il bazında koordine etmek ve şehadet haberi alındığında aileye gereken psikososyal desteği sunmak olduğunu ifade etti.
İlbaş; şöyle devam etti: “İl merkezimizde Erzurum Valiliği, İl Müdürlüğümüz ve diğer kamu kuruluşlarımız ile ilçe merkezlerimizde Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerimiz ve Kaymakamlıklarımız ile koordineli olarak dini ve milli bayramlar ile özel günlerde şehit ailelerimizi ve gazilerimizi düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Zaten çalışma arkadaşlarımız sıklıkla şehit ailelerimizi ziyaret etmektedir. Bir program olduğunda şehit ailelerimiz de bizi davet ediyor, şehit ve gazi yakınları başlığı altındaki hizmetlerimizi çok önemsiyoruz”
AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal ise Mehmetçik Vakfı ile aynı hedef kitleye hizmet verdiklerini belirterek, kurumlar arası sinerjinin önemine değindi.
Ziyaret sonunda AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, kuruluşlarda kalan engellilerin yaptığı el sanatları ürünü TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz’a takdim etti.

ERZURUM

07 Şubat 2020 Cuma

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