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Ev hanımları ahşap yakma sanatı ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar Kadınlara yönelik el ...

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, kadınlara yönelik el sanatlarını geliştirme ve beceri kursları farklı alanlarda yeni kursiyerlerle artarak devam ediyor.

Ev hanımları ahşap yakma sanatı ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar Kadınlara yönelik el sanatlarını geliştirme ve beceri kursları yoğun ilgi görüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, kadınlara yönelik el sanatlarını geliştirme ve beceri kursları farklı alanlarda yeni kursiyerlerle artarak devam ediyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi ahşap yakma atölyesinde kursiyerlere ahşap yakma sanatı el beceri kursları veriliyor.
Büyükşehir Belediyesi ESMEK Şube Müdürü Hilal Demir ve Ahşap Yakma Eğitmeni Elif Ata kursiyerlerle birebir ilgilenerek hem üretime hem de ailelerin bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyorlar.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ESMEK atölyelerinde toplam 4 atölye bulunuyor. Bu atölyelerde 75 aktif bayan kursiyer kurs alıyor. Ahşap Yakma Kurslardan bugüne kadar 180 kursiyerin mezun olduğu belirtildi.
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezinde sabah ve öğlen sonrası olmak üzere 2 gruba eğitim veriliyor. Ahşap Yakma kurslarına sabah 17, öğleden sonra ise 39 kursiyer eğitim alıyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESMEK Şube Müdürü Hilal Demir kurs hakkında yaptığı açıklamada, “Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz kısım ahşap yakma atölyesi. Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 10 ilçede 23 Eğitim Merkezimizle vatandaşlara hizmet vermekteyiz. Bu kurs yerlerimizden 7 tanesi Bilgi Evi, diğerleri de ESMEK olarak hizmet vermektedir. Burada kursumuza gelen bayanlarla ahşap yakma sanatını göreceğiz. Ahşap Yakma Sanatımız sergilenen sanat dallarından birisidir. Çok fonksiyonel bir sanat dalıdır. Hem filografi gibi, hem rölyef gibi, hem de ahşap boyama gibi tekniklerde de ahşap sanatını kullanıyoruz. Aynı zamanda da ahşap yakma sanatını kendi başına da bir sanat olarak kullanıyoruz. Hanımlarımız burada hem el becerilerini geliştiriyorlar, hem de yeni teknikler öğreniyorlar, yapılan tablolarla ayrıca da bir istihdam kapısı oluşturuyoruz. Ahşap yakma tekniklerinin içinde bir özellik olarak geleneksel Türk el sanatları motiflerini içinde yansıtıyor olmasıdır. Bu kurs yerlerinde 3 bin 200 hanıma hizmet veriliyor. Bu tür çalışmalarımızı genellikle hanımlara yönelik yapıyoruz. Bu çalışmalar ayrıca hanımlar tarafından da acayip talep görüyor. Özel bir aparat ile yakarak yapılan bir teknik çalışmadır. Kişi istediği figürü oluşturarak kendi hayal gücünü de ortaya çıkarmış oluyor” dedi.
Ahşap Yakma Eğitmeni Elif Ata ise yaptığı açıklamada, “Ahşap Yakma kurslarından yakılacak tabloya başlanılmadan önce, kursiyerlerimize zımpara aşamasını öğretiyoruz, daha sonra karbon kağıtları ile kavak kontur plak üzerine transfer yapılmasını öğretiyoruz, sonra da ısı ayarlı havya ile ısı derecesini ayarlayarak gölgeleme uçlarını, kontur uçlarını tanıtarak resim ve portre çalışmalarına öncülük ediyoruz. Öğrencilerimiz yapım aşamalarını geçtikten sonra da vernikleme ve çerçeveleme aşamalarına geçiyoruz. Bu sanatı tamamen öğrendikten sonra portre anlamında, kursiyerler sipariş alabiliyorlar, sevdiklerine hediyelik eşya verebiliyorlar, evlerinin çeşitli yerlerinde süs amaçlı kullanabiliyorlar. Kursumuzda 12 kursiyer bulunuyor. Kursiyerlerimizden kimisi vernikleme aşamasında, kimisi daha yeni olduğu için transfer aşamasında, her aşamayı yeni yeni öğrenen kursiyerlerimizde mevcuttur. Bize öncülük eden herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

ERZURUM

08 Şubat 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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