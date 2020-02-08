Kar, kimine sefa kimine cefa oldu

YOĞUN kar yağışının hüküm sürdüğü Erzurum'da karın iki yüzü yaşanıyor. Kent merkezi ve çevresinde insanlara cefa olan kar, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise sefa oluyor.

İki gündür aralıklarla yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri hem kent merkezi hem de köylerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ErzurumBingöl, ErzurumKars ve ErzurumErzincan karayolunda ulaşım, tipi nedeniyle zaman zaman aksamalara neden oluyor. Çok sayıda araç şoförü, görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle yola çıkmayıp dinlenme tesislerinde bekledi. Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu Erzurum'da bugün oynanması gereken amatör futbol maçları da iptal edildi.

Tüm olumsuz hava şartlarına rağmen kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ni dolduran çok sayıda vatandaş kayağın keyfini çıkardı. Kar yağışı olmasına rağmen havanın yumuşak olduğunu söyleyen tatilciler, gün boyu kayak yapmanın keyfini çıkardı.



ERZURUM 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:45

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