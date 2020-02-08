Rahim ağzı yarası nedir ? Belirtileri nelerdir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rahim ağzı yarası nedir ? Belirtileri nelerdir?

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer, rahim ağzı yaralarının kadınlarda sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek. "Rahim ağzı yaraları rahim ağzının normalin dışında bir görüntü almasıdır. Rahim ağzı iltihapları , servikal erozyon , servikalektropiyon rahim ağzında yara görüntüsü verir" dedi.

Rahim ağzı yarası nedir ? Belirtileri nelerdir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer, rahim ağzı yaralarının kadınlarda sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek. “Rahim ağzı yaraları rahim ağzının normalin dışında bir görüntü almasıdır. Rahim ağzı iltihapları , servikal erozyon , servikalektropiyon rahim ağzında yara görüntüsü verir” dedi.
Rahim ağzı iltihabının cinsel ilişkide bulunan her yaştaki kadında görülebileceğini kaydeden Op.Dr.Esra Demir Yüzer, “Servisite neden olarak enfeksiyonlar ve rahim ağzına olan travmalar sayılabilir. Rahim ağzı enfeksiyonları ve travmalarında bölgeye kan akımı artar. Kan akımı artan bölge daha kızarık ve şiş bir görünüm alır.
Servikal erozyon ve ektropiyon. Rahim ağzının iç yüzü ve dış yüzü birbirinden farklı hücrelerle döşenmiştir. Bu farklılık iç yüzün kırmızı renkte dış yüzün pembe renkte görülmesine neden olur. İç ve dış yüzeyi ayıran sınır bölgeye transformasyon zonu denir. İç yüzeyi döşeyen hücrelerin dış yüzeye ilerlemesine ektropiyon (servikaleversiyon )denir. Bu durum bir kanser değildir. Gebelikte ve genç kızlarda ektropiyon görülmesi normal kabul edilir. Doğum kontrol hapı kullananlarda , prezervatif veya tampon kullanımı sırasında rahim ağzının travmatize olması ile, sperm öldürücü veya kayganlaştırıcı krem kullanımına bağlı olarak oluşabilir” diye konuştu.
Op.Dr.Esra Demir Yüzer, rahim ağzı yaralarının kadında ne gibi şikayetlere yol açtığı konusunda ise yunları söyledi;
“Kasıklarda ağrı ve normalin dışında sarıyeşil , kötü kokulu vajinal akıntısı olan kadınlarda tek başına veya diğer bazı hastalıklarla birlikte servisit görülebilir. Anormal vajinal kanama, Cinsel ilişki esnasında ağrı (Disparoni), İdrar yaparken yanma (disüri), Bel ağrısı, Tedavisi gecikmiş vakalar da rahim ağzındaki tıkaç görevi yapan mukusun yapımı bozularak rahim ağzı kanalından spermlerin geçişine engel olunur ve kısırlığa neden olabilir. Gebelerde rahim ağzı iltihabı olduğunda düşük (abortus) ve erken doğum (preterm doğum) riski bulunur. Servisiti olan annelerden doğan yeni doğanlarda doğum sonrası akciğer ve göz enfeksiyonları daha fazla görülür.
Rahim ağzı yaralarının kendine has şikayetleri olmadığından çoğunlukla başka bir hastalık nedeniyle jinekoloğa başvuran kadınların jinekolojik muayenesi sonucu tanısı konur. Yukarıda sayılan şikayetlerin birkaçı mutlaka vardır. Enfeksiyona bağlı vajinal akıntısı olan kadınlarda öncelikle buna yönelik tetkik ve tedavisi planlanır. Vajinal enfeksiyon sonrası rahim ağzı (servikal) smear testi ile hücre taraması yapılır.
Servikalpapsmeartesti sonucuna göre tedavi planlanır. Servikalsmear testinde normal dışı hücre gelişimi varsa kolposkopi eşliğinde servikalbiopsi alınır. Kolposkopi rahim ağzına fışkırtılan özel hazırlanmış bir solüsyona anormal reaksiyon veren bölgelerden biopsi alınarak ayrıntılı inceleme imkanı verir. Rahim ağzı yaralarında tedavide amaç ; yaradaki iltihabi ve rahim ağzı dışındaki bölgede olmaması gereken hücreleri öldürmek ve yerine sağlıklı doku gelişiminin sağlanmasıdır. Bu amaçla rahim ağzına koterizasyon veya krioterapi uygulamaları yapılır.
Rahim ağzının elektrik akımı vasıtasıyla ısı oluşturularak tahrip edilmesidir. Bu işleme halk arasında yara yakma da denir. Bu amaçla ince kalem şeklinde aletler kullanılır. Koterizasyon işlemi çok hafif ağrılı olabilir. Anestezi gerektirmez. Koterizasyon sonrası sağlam doku tahrip edilen dokunun üzerini kaplayarak iyileşmesini sağlar. Yara iyileşmesi 12 ayı bulur. İyi cihazlarla yapıldığında sonuçları oldukça iyidir.
Rahim ağzının sıvı azot veya karbondioksit yardımıyla dondurulması işlemidir. Halk arasında yara dondurulma işlemi olarak bilinir. Özel aparatlar kullanılarak yapılan bir işlemdir. Çoğunlukla ağrı hissedilmez. Yara iyileşmesi 12 ayı bulabilir. Rahim ağzı yaralar hafife alınmamalı ve asla ertelenmemelidir. Sizde zaman kaybetmeden randevu alın.”

ERZURUM

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar, kimine sefa kimine cefa oldu
YEREL HABERLER Kar, kimine sefa kimine cefa oldu
40 yaş ve üzerinde aşılama denemeyin
YEREL HABERLER 40 yaş ve üzerinde aşılama denemeyin
Migren ağrılarının esiri olmayın
YEREL HABERLER Migren ağrılarının esiri olmayın
Erzurum’da terör operasyonu Sözde Serhat Eyaleti Grup Sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran çatışmada etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Erzurum’da terör operasyonu Sözde Serhat Eyaleti Grup ...
Yakutiye Belediyesi ve pazarcı esnafından Elazığ’a yardım eli
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi ve pazarcı esnafından Elazığ’a ...
Doğu kar ve tipiye teslim Meteoroloji fırtına ve çığ tehlikesi konusunda uyardı
YEREL HABERLER Doğu kar ve tipiye teslim Meteoroloji fırtına ve çığ ...
Yanak yağı aldırma ile üçgen yüz görümü
YEREL HABERLER Yanak yağı aldırma ile üçgen yüz görümü
Kanserde başarı fitoterapi ile artıyor
YEREL HABERLER Kanserde başarı fitoterapi ile artıyor
Çene problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Çene problemlerine dikkat
Ev hanımları ahşap yakma sanatı ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar Kadınlara yönelik el sanatlarını geliştirme ve beceri kursları yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ev hanımları ahşap yakma sanatı ile aile bütçelerine ...
AÇSH İl Müdürü İlbaş’tan Mehmetçik Vakfına ziyaret
YEREL HABERLER AÇSH İl Müdürü İlbaş’tan Mehmetçik Vakfına ziyaret
Erzurum Adliyesi Mescidi’nde mevlid-i şerif okutuldu
YEREL HABERLER Erzurum Adliyesi Mescidi’nde mevlid-i şerif okutuldu
Karne hediyeleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Karne hediyeleri dağıtıldı
Ögem’den pedagojik ve teknolojik eğitim desteği
YEREL HABERLER Ögem’den pedagojik ve teknolojik eğitim desteği
Forum Erzurum’da Seat Ateca kazanan talihli belli oluyor
YEREL HABERLER Forum Erzurum’da Seat Ateca kazanan talihli belli ...
Yeni coronavirus enfeksiyonu bilgilendirme, korunma, kontrol ve tedavi eğitimi başladı
YEREL HABERLER Yeni coronavirus enfeksiyonu bilgilendirme, korunma, ...
İple gelen güzellik
YEREL HABERLER İple gelen güzellik
Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
Anksiyete uykusuz bırakıyor
YEREL HABERLER Anksiyete uykusuz bırakıyor
Erzurum-Ağrı karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı Kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Erzurum-Ağrı karayolu tipi nedeniyle trafiğe ...
Bir mahalle yangında kül oldu Yangının verdiği hasar günün aydınlanması ile ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bir mahalle yangında kül oldu Yangının verdiği hasar ...
4 ev ve 3 ahırın yandığı mahallenin muhtarı: Cehennemi yaşadık
YEREL HABERLER 4 ev ve 3 ahırın yandığı mahallenin ...
Çakır’dan devlet-millet vurgusu
YEREL HABERLER Çakır’dan devlet-millet vurgusu
Ünlü Dr. Ömer Faik Sağun, Sevgililer Günü hediyelerine başka boyut getirdi
YEREL HABERLER Ünlü Dr. Ömer Faik Sağun, Sevgililer Günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X