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Migren ağrılarının esiri olmayın

İHA

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, Plastik Cerrahların migren ameliyatlarına başladığını söyledi.

Migren ağrılarının esiri olmayın

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, Plastik Cerrahların migren ameliyatlarına başladığını söyledi.
Birçok insanı hayatından bezdiren migrenin günümüzde kabaca insanların yüzde 15’inde görüldüğünün tahmin edildiğini belirten Doç Dr. Karaca Başaran, “Migrenler atakları çoğu zaman ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Ama bazı hastalarda hiçbir ilaç ile yeterli kontrol veya önleme sağlanamayabilir. İlaçlarla ağrıları kontrol altına alınan bazı hastalar ise ilaçların yan etkilerinden rahatsız olmaktadır^dedi.
Bazı hastalarda migrenlerin nedeninin baş ve boyunda bazı sinir uçlarının irritasyonu olduğunu kaydeden Doç Dr. Karaca Başaran “Uyarıya, çoğu zaman, bu sinirlerin geçtiği kaslar neden olur. Kaslar, siniri sıkıştırarak baskıya neden olmakta ve nihayetinde migren atağına yol açabilmektedir. Bu sinir uçları, günümüzde artık baş ve boynun birçok alanında ortaya çıkarılmış durumdadır” diye konuştu.
Doç Dr. Karaca Başaran, migren cerrahisinin nasıl etki gösterdiği konusunda ise şunları söyledi;
“Migren cerrahisi, kasların sinirlerde oluşturduğu sıkıştırmayı azaltma prensibi ile etki gösterir. Sinirler üzerindeki basıncın azaltılması migren ataklarının başlamasını engelleyebilir veya en azından tetikleyiciyi zayıflatarak migrenlerin daha az sıklıkla ortaya çıkmasına ve daha hafif olmasına neden olabilir. Bu tetik noktaları ilk olarak tetik noktası bölgelerine Botoks enjeksiyonları yapılarak belirlenebilse de çoğu zaman hasta şikayetlerinden ana bölgeler belirlenebilir. Hastada botox tedavisine pozitif yanıt alındığında (migrende rahatlama), bu tetik noktaları saçlı deri içine saklanan küçük kesiler aracılığı ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. İşte bu noktada, devreye plastik cerrah girip, bu işlemleri, küçük kesilerden, kameralı ameliyat (laparoskopik) yöntemiyle yapabilir.
Migren cerrahisinin başarı oranları
Son zamanlarda yapılan çalışmalar, hastaların üçte birinde tam iyileşme sağladığını göstermektedir. Ama vakaların yüzde 90’ında hastalarda migren ataklarının sayı, ciddiyet ve süresinde belirgin azalma olur.
Migrenlerin periferal tetik teorisi kaş arasındaki kırışıkların önlenmesi için bu alana yapılan Botoks uygulamaları sonrası keşfedilmiştir. Eğer baş ağrılarının büyük çoğunluğu kaşların etrafından veya gözlerin arasından başlıyorsa bunlar frontal veya alın migrenleri olarak bilinir. Frontal migrenlerde alın kemiğindeki bir delikten dışarı çıkan supraorbital sinir korrügator kası tarafından sıkışmış olarak bulunur.
Temporal Alan (şakak)
Eğer ağrı, şakak bölgesinden veya başın yan tarafından başlıyorsa bunlar temporal migrenler olarak bilinir. Temporal migrenlerin nedeni zigomatikotemporal sinirin deriye doğru ilerlerken temporalis kası tarafından sıkıştırılmasıdır.
Oksipital (ense) alan
Çoğu baş ağrısı başın arkasından, kafatasının tabanından başlıyorsa bunlar oksipital migren olarak bilinir. Oksipital migreni olan hastalar aynı zamanda sık şekilde boyun ve sırtın üst kısmında ağrı çeker.
Nazal Zon (Burun kaynaklı migren)
Baş ağrılarının çoğu gözlerin arkasından ve burnun etrafından köken alıyorsa bunlar nazal migren olarak bilinir. Burundaki sinirlerin nazal septum eğriliği (deviasyon) ile sıkışmasına bağlı ortaya çıkar. Diğer tüm zonların tersine bu tetik noktasının belirlenmesinde Botoks kullanılamaz. Migrenlerin nedeninin ciddi septal eğrilik olup olmadığını anlamak için burun içi muayene ve tomografi gerekir.
Bazı migren cerrahi hastasında migren baş ağrılarının kaynağında birden fazla alan vardır.
Migren cerrahisi sonrasında; Migren cerrahisi için yapılan tüm kesiler, üst göz kapağı veya saç hattında olsun, eriyen dikişlerle kapatılır. Bandaj veya yara bakımına gerek yoktur. Ortalama ikinci günde migren cerrahisi hastaları banyo yapabilir ve saçlarını yıkayabilir. Kafa derisi kesi bölgelerinde hafif rahatsızlık olabilir ama şişkinlik ve morarma çok azdır. Üst göz kapağı kesileri kullanıldığında cerrahiden sonraki bir hafta üst göz kapağında orta derecede şişlik olabilir.
Cerrahiden sonra herhangi bir fiziksel kısıtlama veya talimat yoktur. Birkaç ay boyunca kesi yerlerinde kızarıklık, hafif sızı veya uyuşma olabilir. Çoğu hasta migren baş ağrılarında anında iyileşme yaşasa da, migren cerrahisinin tam yararı için haftalaraylar gerekebilir.”

ERZURUM

08 Şubat 2020 Cumartesi

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