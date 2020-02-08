Şiddetli tipi ve fırtınanın boyutu kameralara yansıdı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Horasan ilçesinde tipi ve fırtınanın boyutu kameralara yansıdı.

Erzurum’un Horasan ilçesi Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında hayvancılıkla uğraşan köylüler koyun sürüsüyle şiddetli kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Sibirya’yı aratmayan görüntülerin yaşandığı mezrada hayvan yetiştiricileri zor anlar yaşadı. Mezrada yaşaya vatandaşlar çoğu zaman ilçeye gidemediklerini, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarının sürekli kapandığını dile getirerek mezrada yaşamın zor olduğunu ifade etti.

Mezrada kameralara yansıyan görüntüler ise tipi ve fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

ERZURUM 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.