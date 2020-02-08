Ak Parti Aşkale’de istişare etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ak Parti Aşkale’de istişare etti

İHA

Ak Parti Aşkale İlçe Başkanlığı tarafından geniş katılımlı İstişare toplantısı yapıldı.

Ak Parti Aşkale’de istişare etti

Ak Parti Aşkale İlçe Başkanlığı tarafından geniş katılımlı İstişare toplantısı yapıldı.
Aşkale Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya, Ak Parti Malatya Milletvekili ve Erzurum il Koordinatörü Hakan Kahtalı, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aşkale Belediye Başkanı, Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti Aşkale ilçe Koordinatörü Turgut Mollaoğlu, Ak Parti Aşkale ilçe Başkanı A.Kerim Polat. Kadın Kolları Başkanı Emine Aras, Gençlik Kolları Başkanı Nabi Varınca, İlçe teşkilat yöneticileri ve partililer katılım sağladı.
Açılış konuşmasını İlçe Başkanı A.Kerim Polat yaptı. Polat yaptığı konuşmasında "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize en iyi hizmetleri yapmak için yola çıktık. Gece gündüz demeden ben ve Belediye Başkanımız olmak üzere Parti yönetimimiz il ve ilçe meclis üyelerimiz ile birlikte mahalle mahalle köy köy gezerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onların sorunlarını dinledik çözüm noktasında da elimizden gelen her şeyi yapamaya gayret sarf ettik ve bunda devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız neticesinde son seçimlerde ilçemizden yüzde 83 oy aldık. Doğru yoldayız davamıza hizmet etmeye de devam edeceğiz."
Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise yaptığı konuşmalarında birlik ve beraberliğe değinerek “Kaymakamlık başta olmak üzere, ilçe teşkilatımız ve vatandaşlarımızla ikili ilişkilerimizi en üst düzeye taşıdık. Hiç kimseyi ayırmadan vatandaşlarımıza kapımızı açtık kanunlar çerçevesinde ve Belediyemizin imkanları ölçüsünde Halka hizmet Hakka hizmet şiarı ile hizmetlerimize yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Daha güzel ve yaşanılabilir bir Aşkale için tüm imkanlarımızı seferber ettik.
Şu an kış sezonu olmasına rağmen mesai gözetmeksizin en yakınından en uzak mahallemize ve insanlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz" diye konuştu.
Ak Parti il Başkanı M. Emin Öz konuşmasında "Aşkale'deki Ak parti, Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarının birlik içerisinde bu kadar uyum olmaları bizlere memnuniyet vermektedir. Aşkale, Erzurum'un batıya açılan kapısıdır. İlçenin oldukça modern, insanlarının ise okuyarak Ülkemizdeki bir çok Bürokratı konumunda olmaları da sevindiricidir yine bunların yanı sıra ilimizde bulunan Çimento Fabrikası, Türk Mag Madencilik, ABS Alçı fabrikası başta olmak üzere ağır sanayisi yönüyle de Aşkale ön plana çıkmaktadır. Hem Batıya hem de Karadeniz’e giden yollar üstünde bulunan ilçemiz Konumu itibari ile de oldukça önemli bir yerdedir” dedi.
Malatya Milletvekili ve Erzurum Koordinatörü Hakan Kahtalı ise yaptığı konuşmasında "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç elbette ki aşılamayacak bir süreç değil. Ülkemiz birçok badireleri atlattı. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bununda üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Milletvekili Kahtalı, birlik ve beraberlikle her zorlu sürecin üstesinden gelmesini bildiklerini ifade ederek, "Ülkemize ekonomik bir savaş açılmış durumda. Bu savaşın tarafları da bellidir. Biz, bir taraf olacaksak nitekim vatanımızda, bayrağımızdan, ezanımızdan taraf olacağız. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyduk ve başardık. Halkımızın sağ duyusu ise bütün oyunlarını bozdu, bundan sonrada bozacaktır.
Ülkemizin başında Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm dünya mazlumlarının umudu haline geldik" diye konuştu.

ERZURUM

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar yağışına en fazla sevinen çocuklar oldu Oltu’da kar heyecanı
YEREL HABERLER Kar yağışına en fazla sevinen çocuklar oldu Oltu’da ...
Şiddetli tipi ve fırtınanın boyutu kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Şiddetli tipi ve fırtınanın boyutu kameralara yansıdı
YÜTAM, Aselsan'ın dikkatini çekmeye devam ediyor
YEREL HABERLER YÜTAM, Aselsan'ın dikkatini çekmeye devam ediyor
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz: “Turizmde 1 milyon sayısını gördük”
YEREL HABERLER İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz: “Turizmde 1 ...
Kar, kimine sefa kimine cefa oldu
YEREL HABERLER Kar, kimine sefa kimine cefa oldu
40 yaş ve üzerinde aşılama denemeyin
YEREL HABERLER 40 yaş ve üzerinde aşılama denemeyin
Migren ağrılarının esiri olmayın
YEREL HABERLER Migren ağrılarının esiri olmayın
Rahim ağzı yarası nedir ? Belirtileri nelerdir?
YEREL HABERLER Rahim ağzı yarası nedir ? Belirtileri nelerdir?
Erzurum’da terör operasyonu Sözde Serhat Eyaleti Grup Sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran çatışmada etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Erzurum’da terör operasyonu Sözde Serhat Eyaleti Grup ...
Yakutiye Belediyesi ve pazarcı esnafından Elazığ’a yardım eli
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi ve pazarcı esnafından Elazığ’a ...
Doğu kar ve tipiye teslim Meteoroloji fırtına ve çığ tehlikesi konusunda uyardı
YEREL HABERLER Doğu kar ve tipiye teslim Meteoroloji fırtına ve çığ ...
Yanak yağı aldırma ile üçgen yüz görümü
YEREL HABERLER Yanak yağı aldırma ile üçgen yüz görümü
Kanserde başarı fitoterapi ile artıyor
YEREL HABERLER Kanserde başarı fitoterapi ile artıyor
Çene problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Çene problemlerine dikkat
Ev hanımları ahşap yakma sanatı ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar Kadınlara yönelik el sanatlarını geliştirme ve beceri kursları yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ev hanımları ahşap yakma sanatı ile aile bütçelerine ...
AÇSH İl Müdürü İlbaş’tan Mehmetçik Vakfına ziyaret
YEREL HABERLER AÇSH İl Müdürü İlbaş’tan Mehmetçik Vakfına ziyaret
Erzurum Adliyesi Mescidi’nde mevlid-i şerif okutuldu
YEREL HABERLER Erzurum Adliyesi Mescidi’nde mevlid-i şerif okutuldu
Karne hediyeleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Karne hediyeleri dağıtıldı
Ögem’den pedagojik ve teknolojik eğitim desteği
YEREL HABERLER Ögem’den pedagojik ve teknolojik eğitim desteği
Forum Erzurum’da Seat Ateca kazanan talihli belli oluyor
YEREL HABERLER Forum Erzurum’da Seat Ateca kazanan talihli belli ...
Yeni coronavirus enfeksiyonu bilgilendirme, korunma, kontrol ve tedavi eğitimi başladı
YEREL HABERLER Yeni coronavirus enfeksiyonu bilgilendirme, korunma, ...
İple gelen güzellik
YEREL HABERLER İple gelen güzellik
Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
Anksiyete uykusuz bırakıyor
YEREL HABERLER Anksiyete uykusuz bırakıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X