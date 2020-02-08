Hırsızlık çetesi çökertildi 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı

Erzurum’un Karaçoban ve Hınıs ilçelerinde nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 14 kişi jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı.

Erzurum’da 1, Ağrı’da 1, Batman’da 8 ve Muş’ta 8 olmak üzere toplam 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Ağrı’dan 1, Batman’dan 5 ve Muştan 8 kişi olmak üzere toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’u tutuklu 5’i hakkında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkma yasağı verilirken, 4 şahıs için yakalama kararı çıkarıldı.

ERZURUM 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:45

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