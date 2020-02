Türkiye Curling Federasyonu’ndan Büyükşehir’e teşekkür

Türkiye Curling Federasyonu Başkan vekili Ahmet Çelebi, “Tüm sportif faaliyetlere her zaman tam destek veren Curling branşı için de kapılarını ardına kadar açan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Curling Federasyonu 20192020 Sezonu Faaliyet Programında yer alan Türkiye Curling Süper Ligi 1. Devre Müsabakaları Erzurum’da tamamlandı. 4 ilden 15 kulüp, 20 takım ve 100 sporcunun katıldığı müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

Curling Federasyonu Başkan vekili Ahmet Çelebi, yaptığı açıklamada, “09 Şubat 2020 tarihinde sona eren müsabakalar sonrasında 0208 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye Curling Süper Ligi 2. Devre Müsabakaları, son olarak da 0509 Nisan 2020 tarihleri arasında ise, Türkiye Curling finalleri yapılacak” diye konuştu.

Başkan vekili Ahmet Çelebi müsabakalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Federasyon Başkanımız Sayın Kenan Şebin’in liderliğinde yönetim kurulumuz ve tüm kurullarımız ile birlikte Curling spor branşının ilerlemesi için var gücümüzle hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’deki tek olimpik tesisin de Erzurum'da oluşu sebebiyle tüm liglerimizi burada gerçekleştiriyoruz” diyen Çelebi, “Yükselme Ligi, 2. Lig ve 1. Lig Curling müsabakalarında her türlü desteği sağlayan ve Süper Lig müsabakalarımız boyunca sponsorluk anlamında da her zaman yanımızda olan ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediyemize, sporun ve sporcunun dostu Başkanımız Mehmet Sekmen’e federasyon başkanımız ve yönetim kurulumuz adına teşekkürü bir borç biliyoruz. Kendisinin spora ve sporcuya verdiği destekler hiçbir zaman unutulmayacak” ifadelerini kullandı.

ERZURUM 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:49

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.