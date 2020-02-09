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Erzurum´da 3 ilçede okullar tatil edildi

DHA

-ERZURUM merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye´de okullar 1 gün tatil edildi.

-ERZURUM merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye´de okullar 1 gün tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde (Yakutiye, Palandöken, Aziziye) bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.
Valilik açıklamasında, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle izinli sayılacağı vurgulandı.

ERZURUM

09 Şubat 2020 Pazar

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