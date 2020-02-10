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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti İle Erzurum’un geleceği konuşuldu

İHA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Gazeteciler Cemiyetinin (EGC) misafiri oldu.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti İle Erzurum’un geleceği konuşuldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Gazeteciler Cemiyetinin (EGC) misafiri oldu.
Fakülte, birim ve ofis ziyaretlerinin yanında, STK, dernek ve vakıf ziyaretlerine de ara vermeden devam eden Rektör Çomaklı bu kapsamda Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak ve yönetimiyle bir araya geldi.
Rektör yardımcıları, rektör danışmanı ile birim ve ofis koordinatörlerinin yer aldığı kahvaltı programında, şehre ve gündeme ait değerlendirmelerde bulunan Rektör Çomaklı, Aralık ayında geniş bir katılımla yapılan “Erzurum’un Geleceği” arama konferansında ortaya çıkan sonuçları cemiyet üyeleriyle paylaştı.
Yeni Nesil Üniversite Vizyonu Çerçevesinde 29 Birim Kuruldu
Bilimsel ve akademik çalışmaları, şehrin tüm paydaşlarıyla buluşturma hayali olduğunu belirten Çomaklı, bu amaç doğrultusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, düzenlenen 19 Arama Konferansı sonucunda 29 birimin kurulduğunu belirtti. Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen bu birimlerin aktif olarak çalıştığını aktaran Rektör Çomaklı Atatürk Üniversitenin, dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.
“Üniversitemizde toplumu yakında ilgilendiren nitelikli bilimsel araştırmalar yapılıyor” diyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Bilim insanlarımız sağlıktan temel bilimlere, ziraattan gıdaya, sanattan spora pek çok alanda öncü çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Önemli başarılara imza atılıyor. Şüphesiz yapılanlar kadar, yapılanların halkla paylaşılması da büyük önem arz ediyor. Bu noktada basın birimlerinde çalışanlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu bilinçle üniversite bünyesinde Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) birimini kurarak bu konuda önemli bir adım attık. Üniversitemiz ile ilgili haberler toplumumuz ile anında paylaşılıyor. Bu birimimiz aynı zamanda İletişim Fakültemizin adeta laboratuvarı olarak işlev görüyor. Genç iletişimciler, aldıkları teorik eğitimleri bu birimimiz vesilesiyle uygulama imkânı buluyor. İletişim Fakültemizde sahada çalışan gazetecilerimiz ile sürekli iletişim halinde. Bu bağı güçlendirmek için bu ve benzeri buluşmaları gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.
Gazeteciliğin, günümüzün en önemli mesleklerinin başında geldiğini ifade eden Rektör Çomaklı: “Basın ilkelerine ve etiğine uygun, evrensel ve objektif yayın felsefesini benimsemiş gazetecileri basın sektörüne kazandırmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle kamuoyunun tarafsız, doğru ve zamanında bilgilendirilmesi adına gecegündüz, tatil demeden zorlu şartlar altında türlü fedakârlıklarla çalışan tüm gazetecilere bir kez daha şükranlarımı iletiyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.
“Atatürk Üniversitesi, Şehre İvme Kazandıracak Adımlar Atıyor”
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak ise Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, Atatürk Üniversitesinin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini ve bu doğrultuda şehrin ivme kazanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdikleri ifade etti. Atatürk Üniversitesinin Erzurum’un en değerli kurumlarından bir tanesi olduğunu belirten Başkan Barlak, Erzurum basını olarak da her zaman her koşulda Atatürk Üniversitesinin çalışmalarının ve projelerinin desteklenmesi gerektiğini, bunun Erzurum için büyük önem arz ettiğini dile getirerek bu kapsamda Erzurum Gazeteciler Cemiyeti olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Sorucevap kısmıyla devam eden kahvaltı programı, iyi dilek temennileriyle son buldu.

ERZURUM

10 Şubat 2020 Pazartesi

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