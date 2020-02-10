Köyün yakınlarında yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

'Babam ve ben'

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Erzurum’un Olur ilçesi Şalpazarı köyü mevkinde domuz sürüsü yiyecek aramak için yola indi.

Doğada yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüleri, köy merkezlerine kadar inmeye başladı. Olur ilçesinde bulunan Şalpazarı köyünde 44 tane yaban domuzu yiyecek ararken o anları Selami Koçak isimli vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Koçak, ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladığını söyledi.

ERZURUM 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:43

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