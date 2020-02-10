Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum’u temsil edecekler

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ankara ASKİ Spor Kulübünde spor hayatlarını devam ettiren Erzurum'un yetiştirdiği güreşçilerden Rahman Bilici 63 kiloda Büyükler Güreş Avrupa Grekoromen sitilde, İbrahim Bolükbaşı ise Büyükler Avrupa serbest Güreş Şampiyonasında 97 kiloda ülkemizi temsil edecek. 1016 Şubatta İtalya’da yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonasında, Olimpik kategori Uluslararası hakemlerden Yusuf Sadri Kisalı görev alacak.

Erzurum Güreş İl temsilcisi Battal Alpkılıç, "Avrupa Büyükler Güreş şampiyonasında geçmişte Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı ustalarımız geçmişte Avrupa şampiyonu olmuştular. Sonra Avrupa şampiyonu güreşçimiz çıkmadı. Büyükler Avrupa şampiyonalarında Geçmişte Erzurum’u temsil eden güreşçilerimiz Ömer Çubukçu Avrupa 3., Yakup Gör Avrupa 2., Fırat Binici Avrupa 2., Raham Bilci Avrupa 3. ve Muhammet Kotanoğlu Avrupa 3. olmuştu. İnşallah İtalya’da 1016 şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olan Avrupa şampiyonasında 63 kiloda Rahman Bilici, 97 kiloda İbrahim Bölükbaşı Avrupa şampiyonasında şampiyon olarak ülkemize dönerler. Avrupa Şampiyonasında Dadaş Güreşçilerimize dua edelim. Sporcumuza ve Milli Takımımıza Başarılar Diliyoruz." dedi.

ERZURUM 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.