9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü’nde sigaranın zararlarına dikkat çektiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü’nde sigaranın zararlarına dikkat çektiler

İHA

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce Sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Gününde" ilde bulunan alışveriş merkezlerinde stant açıldı.

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü’nde sigaranın zararlarına dikkat çektiler

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nce Sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Gününde” ilde bulunan alışveriş merkezlerinde stant açıldı.
Sigara ve tütün, gerek kullanan gerekse kullanmayıp ancak tüketilen ortamda bulunma sonucu sigara dumanını pasif olarak soluyan insanlarda önlenebilir hastalanma ve ölüm nedenlerinden en önemlisi olduğunu belirten Sağlık Müdürlüğü yetkilileri. “Sigara bağımlılığı tedavi edilebilir bir durumdur. En iyi tedavi hiç başlamamak, eğer başlandıysa da bırakma yönünde doğru adımları atmaktır. Bu stantlarda vatandaşlarımıza sigaranın zararları, sigarayı bırakma yöntemleri, sigara bırakmak için yardım alabilecekleri Alo 171 Danışma Hattı ve ilimizde bulunan Sigara Bıraktırma Poliklinikleri hakkında bilgi verilmiş, broşür dağıtılmış ve karbonmonoksit ölçümü yapılmıştır” denildi.

ERZURUM

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi
YEREL HABERLER Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi
Erzurum’da hayat dondu “Donduk konuşamıyoruz bile” Doğu’da çok sayıda araç soğuktan dondu
YEREL HABERLER Erzurum’da hayat dondu “Donduk konuşamıyoruz ...
Bunlar saçlara zarar veriyor
YEREL HABERLER Bunlar saçlara zarar veriyor
Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum’u temsil edecekler
YEREL HABERLER Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve ...
Köyün yakınlarında yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi
YEREL HABERLER Köyün yakınlarında yiyecek arayan domuz sürüsü ...
Erzurum buz tuttu: Eksi 31 Erzurum soğuk havasıyla Antarktika’yı geçti
YEREL HABERLER Erzurum buz tuttu: Eksi 31 Erzurum soğuk havasıyla ...
Şehirdeki paydaşlar ile kurulan iletişim köprüsü güçleniyor
YEREL HABERLER Şehirdeki paydaşlar ile kurulan iletişim köprüsü ...
Saç ekiminde 4 aşama önemli
YEREL HABERLER Saç ekiminde 4 aşama önemli
Huzursuz bacak sendromuna dikkat
YEREL HABERLER Huzursuz bacak sendromuna dikkat
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti İle Erzurum’un geleceği konuşuldu
YEREL HABERLER Erzurum Gazeteciler Cemiyeti İle Erzurum’un geleceği ...
Olur kırsalında domuz sürüsü görüntülendi
YEREL HABERLER Olur kırsalında domuz sürüsü görüntülendi
Oltulu çocukların poşetle kayak keyfi
YEREL HABERLER Oltulu çocukların poşetle kayak keyfi
Bebeklerde görülen diş problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Bebeklerde görülen diş problemlerine dikkat
5. Uluslararası Öğrenciler eğitim ve kardeşlik kampı Antalya’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 5. Uluslararası Öğrenciler eğitim ve kardeşlik kampı ...
Eğitim-Bir-Sen’den vefa buluşması
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen’den vefa buluşması
Kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmaları hız ...
Çocuklar poşetle kayarak karın ve tatilin keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Çocuklar poşetle kayarak karın ve tatilin keyfini ...
Erzurum´da 3 ilçede okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Erzurum´da 3 ilçede okullar tatil edildi
Erzurum’da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Erzurum’da eğitime kar engeli
Palandöken’de karla mücadele
YEREL HABERLER Palandöken’de karla mücadele
Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği
Büyükşehir’de yaz ve kış mesaisi bir arada
YEREL HABERLER Büyükşehir’de yaz ve kış mesaisi bir arada
Bakan Ersoy’a Erzurum ile ilgili turizm sunumu
YEREL HABERLER Bakan Ersoy’a Erzurum ile ilgili turizm sunumu
Türkiye Curling Federasyonu’ndan Büyükşehir’e teşekkür
YEREL HABERLER Türkiye Curling Federasyonu’ndan Büyükşehir’e ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X