Bunlar saçlara zarar veriyor

Dr. Ata Nejat Ertek, sağlıklı saçlar için önerilerde bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Sağlıklı ve güzel saçlara sahip olmak herkesin hayalidir. Hava fazla kuru olduğu için saçlara daha fazla özen göstermek gerekmektedir. Saçı fazla yıkamak saçı kurutur, kırılarak yıpranmasına neden olur. 3 günde bir yıkamak büyük şehir yaşamanın kirli havasında zorunludur. Saç dipleri ve saç üzerinde yer alan asit ve koruyucu lipit tabakayı erittiği için saçınızı çok sıcak suyla yıkamayın. Ilık suyu tercih edin” dedi.

Saç kurutma makinesinin yüksek sıcaklıkta çalıştırılmaması konusunda uyarılarda bulunan Dr. Ertek, “Yüksek sıcaklık, fön çekmek ve aşırı sıcak maşalarla saçı şekillendirmek zararlıdır. Saçınızı çok gergin bağlayan ağır toka ve taçlar kullanmayın. Bu şekilde kullandığınız toka ve taçlar saçlarınızın köklerinden çekilmesine ve kopmasına neden olur” diye konuştu.

Saçta sedef, egzama gibi özel bir hastalık varsa ya da dökülme gibi bir problem yaşanıyorsa dermatoloğun önereceği kükürt ve katran içeren; mantar ve bakterilere karşı koruyucu özelliği olan ilaçlı şampuanların kullanılması gerektiğini kaydeden Dr. Ertek, “Saç dökülmeniz yoğunsa saçınızı beslemek için dermatoloji uzmanınızın önerdiği biotin, çinko, selenyum, metionin, E, B, D vitaminlerini içeren destek ilaçları kullanın. Saç için doğru vitaminler de önemlidir. A vitamini eksikliği, saçları kırılganlaşır ve kepek oluşumunu arttırır. B1 veya B6 vitaminleri eksikliği, saç dökülmesine sebebiyet verir. C vitamini saç köklerini uyarır ve saç uzamasını ve saç tellerindeki pigment üretimini düzene sokar. B12 vitamini, saç köklerini besler” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.