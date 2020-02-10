Erzurum’da hayat dondu “Donduk konuşamıyoruz bile” Doğu’da çok sayıda araç soğuktan dondu

'Babam ve ben'

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Hava sıcaklığının eksi 27 dereceye düştüğü Erzurum’un Horasan ilçesinde, çok sayıda araç dondu. Donan araçları çalıştırmak için bazı vatandaşlar araçlarının altında ateş yakarken bazı vatandaşlar ise takviye vererek çalıştırdılar.

Gazetecilere açıklama yapan araç sahibi Çetin Turan, “Aracımı sabah kalktığımda işe gitmek için çalıştırmak istedim ama çalışmadı. Mahallede komşularımıza ait araçlarda hep donmuştu çalışmadı hava sıcaklığı 30'u gördü. Halimizi görüyorsunuz, kara kış hayat şartlarımızı olumsuz etkiliyor” dedi.

ERZURUM 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:43

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