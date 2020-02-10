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Aydemir’in son kitabı çıktı Dilin Dramatiği okuyucusuyla buluştu

İHA

Yazar Doç.Dr. Bünyamin Aydemir'in "Dilin DramatiğiOyun Yazım Dili ve Tiyatroda Sözlü Örgü" adlı kitabı geçen hafta okuyucusuyla buluştu.

Aydemir’in son kitabı çıktı Dilin Dramatiği okuyucusuyla buluştu

Yazar Doç.Dr. Bünyamin Aydemir’in “Dilin DramatiğiOyun Yazım Dili ve Tiyatroda Sözlü Örgü” adlı kitabı geçen hafta okuyucusuyla buluştu.
Mitos Boyut Yayınları Kültür Dizisinden çıkan kitap, başta tiyatro olma üzere kurgu metinlerindeki konuşma örgülerinin yapılarını irdeliyor. Alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inanılan Dilin Dramatiği adlı kitap, ilkin dilin varlığı ile dil insan ilişkisini tüm katmanlarıyla ele alırken, ardından da tiyatro oyunlarında kullanılan dilin özelliklerini tüm boyutlarıyla analiz ediyor.
Zengin içerik
Özellikle benzetmeci klasik tiyatro metinlerindeki dilin yapıları ile birlikte tiyatro tarihi ve tiyatro kuramları ile dil bilim ve edebiyat alanlarıyla ilgili de çok çeşitli bilgilerin yer aldığı kitap, tiyatro oyunlarındaki söylem biçimleri, oyun yazım dilinde ilke, işlev, kural ve yöntemler ile oyun yazım tekniğindeki bazı önemli stratejileri konu ediniyor. Kitap ayrıca temel iki dil biçimi olan düz yazılı oyun dili ile şiirli oyun diline ilişkin de çok çeşitli değerlendirmelere yer verirken, son kısımda ise birbirinden farklı yapılara sahip olan dört oyunun dil çözümlemelerini içeriyor.
Yazar Doç. Dr. Bünyamin Aydemir Dilin Dramatiği adlı kitabın yazarlık öğrencileri ile birlikte, oyun ve kurgu yazarlarına, dramaturglara, akademisyenlere, tiyatro kuramcılarına ve edebiyatçılara hitap eden bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.
Dramatik kavramının “canlandırılmaya uygun oyun veya hikaye” olarak anlaşılması gerektiğini belirten yazar Aydemir, bu açıdan “Dilin Dramatiği” isminin de canlandırılmaya yatkın hikayelerdeki dilin varlığına işaret ettiğini açıkladı. Aydemir, kitabın kendi alanında önemli bir ihtiyaca karşılık geleceğine inandığını da sözlerine ekleyerek, “dolu dolu bir çalışma oldu. Bununla birlikte kuşkusuz her kitap gibi bu çalışmada sorgulanmaya, değerlendirilip eleştirilmeye ve böylece okuyucu tarafından beslenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan okuyucularımızın katkılarını içtenlikle beklemekteyim” dedi.

ERZURUM

10 Şubat 2020 Pazartesi

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