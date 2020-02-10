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Ak Parti Erzurum’da teşkilat için seçim startı verdi İl Başkanı Öz: “Halkın isteklerine duyarlı bir ...

İHA

Ak Parti İl Başkanlığı kongre sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Ak Parti Erzurum’da teşkilat için seçim startı verdi İl Başkanı Öz: “Halkın isteklerine duyarlı bir lidere sahibiz” Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: “New City’in yeri satılacak”

Ak Parti İl Başkanlığı kongre sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantı İl binasında gerçekleştirildi. Ak Parti bu toplantı ile Erzurum’da teşkilat seçimleri için start verdi.
Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ile Ak Parti merkez ilçe başkanları ve basın mensupları katıldı.
Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz yaptığı konuşmada, Ak Parti ile başlayan iktidarın ülkede bütün vatandaşları kucakladığını belirterek, ‘Vatandaşın isteklerine duyarlı bir lidere sahibiz’ dedi.
Ülkenin özellikle 1990 yıllarında büyük sıkışıklık yaşadığını, darbelerle, muhtıralarla bu sıkışıklığın giderilmesinin amaçlandığını belirten Başkan Öz, o dönemin siyasetinin ülkeyi çağın gerisinde bıraktığına dikkat çekti.
Ak Parti ile Türkiye aradaki farkı kapatarak çağı yakaladığına işaret eden Öz, 60, 70, 80 ve 90 lı yıllarda meydana gelen olayları ne yazık ki siyaset çözememiş, daha çok kaos oluşturulmasına meydan vermiştir’ dedi.
Ak Partinin milletin isteği doğrultusunda siyaset yaptığına da dikkat çeken Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, şunları söyledi: “Türkiye kayıp yıllarını Ak Parti İktidarı ile yeniden kazanmıştır. Kongre süreci başlıyor. Her kongre ülkenin gelişmesi noktasında yeni bir güç demektir. Bu kongrelerle siyasete yeni yüzler kazandırılıyor. Yeni kimlikler ekleniyor. Böylece kişilerin siyaset yoluyla ülke yönetimine katkı vermiş oluyor.
Delege tespitini yaptık. 4000 delegeye sahibiz. Bu yıl sonuna kadar ilçe başkanları ve yöneticiler belirlenecek. Daha sonra da İl Başkanlığı seçimini yapacağız. 2021 yılında da büyük kongreyi gerçekleştireceğiz.
Altı ilçenin başkanları değişecek. Karayazı, Pasinler, Tortum, Köprüköy, Tekman ve Olur’da yeni başkan ve yeni yönetim seçimleri olacak.
Türkiye şu an çok ciddi sorunlarla boğuşuyor. Suriye, Irak, İsrail, Libya ve Akdeniz’de büyük bir mücadele içerisindedir Türkiye. Bu sorunlarla boğuşurken çok başarılı bir diplomasi başarısı ortaya konuluyor. ABD ve Rusya ile diplomatik ilişkilerle Türkiye kendisini hem masada ve ham da sahada ortaya koyuyor.
Erzurum genelinde çok iyi bir ekibimiz var. Milletvekillerimizle, Valimizle, Büyükşehir ve diğer Belediye Başkanlarımızla, Bölge ve il Müdürlerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Şehrin sorunlarına odaklanıyoruz. Çözüm noktalarında birlikte hareket ediyoruz.”
Siyasi vaadler sözde kalmamalı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de yaptığı konuşmada, siyasetçilerin meydanlarda verdiği vaatlerin sözde kalmaması gerektiğini söyledi.
19 yıldır Ak Partinin verdiği vaatleri tek tek yerine getirdiğini belirten Sekmen, “Ak Partide siyaset yapmak bir ayrıcalıktır” dedi.
Başta İstanbul Belediyesi olmak üzere CHP’ni Belediye Başkanlarının meydanlarda çok sayıda vaatlerde bulunduklarını, icraata sıra gelince seslerinin çıkmadığına işaret eden Sekmen, “Suya zam yapmayacakları şimdi yapacaklar. Aile yardımı, burslar nerede? CHP Genel Başkanı meydanlarda söylemişti Aile yardımı 600 TL verilecek diye. Hanı o yardım nerede? Elazığ’a giden, sıcak çorba götüren, yardım ulaştıran ilk Belediye Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Erzurum’un gelişmesi noktasında da büyük hizmetlere imza attık. Bizim işimiz vatandaşın işini kolaylaştırmaktır. Bu noktada hizmetlerimiz devam ediyor” diye konuştu.
NEW CİTY’İN YERİ SATILACAK
Bir soru üzerine New City’in arsasının satılacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Hastanesinin yerinin de TOKİ’ye ait olduğunu, TOKİ’ye bazı tekliflerde bulunduklarını söyledi.
Sekmen, “Arkadaşlarımın yanındayım. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz” dedi.

ERZURUM

10 Şubat 2020 Pazartesi

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