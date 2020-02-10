BB Erzurumspor - Keçiörengücü: 1-0

'Babam ve ben'

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STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Murat Temel (xx), Burak Cansız (xx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) Aykut (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Murat Uçar (xxx), Jasmin Scuk (x) (Dk. 46 Obertan (x), Mücahit (xx), İbrahim (xxx), Hamroun (xx), Emrah (xxx), Sissoko (x) (Dk.55 Oltan Karakullukçu (x), Pote (xxx) (Dk. 74. Batuhan Artaslan (x)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) Erdi (xx), Burak (xx) (Dk. 71 Madinda (x), İshak (xx), Abdulkadir (xx), Uğur (xx), Kone (x), (Dk. 82 Devrim (x), Samet (x), Dialiba (x), Cem (x) (Dk. 70 Bokila (x), Hüsamettin (xx)

SARI KARTLAR: Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Pote, Sehic, Hasan Hatipoğlu, Aykut (BB Erzurumspor) - Dialiba, Erdi (Keçiörengücü)

KIRMIZI KART: Emrah Başsan (BB Erzurumspor)

GOL: Dk. 67 Pote (BB Erzurumspor)TFF 1'inci ligin 21'inci haftasında olumsuz hava koşulları sebebiyle bugüne ertelenen maçta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü'nü Pote'nin 67'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta ev sahibi takımdan 6 futbolcu, konuk ekipten de 2 oyuncu hakem Caner Ak'tan sarı kart gördü. BB Erzurumspor'da sarı kartı bulunan Emrah Başsan da maç sonunda hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 38'e çıkaran BB Erzurumspor, ligde ikinci basamakta yer alırken, Keçiörengücü ise maç fazlası ile 29 puanla 6'ncı sırada kaldı.



ERZURUM 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:10

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