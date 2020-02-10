Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleşti

Geleneksel olarak yılda iki defa düzenlenen Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi (VEFDEK) toplantılarının bu yıl ki ilk toplantısı, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Konukevi 2’de düzenlenen toplantının açılışına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 23 veteriner fakültesini temsilen 28 öğretim üyesi katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu, veterinerlik mesleğinin çözülmesi gereken daimî problemlerinin olduğunu ifade ederek, gerçekleştirilen bu toplantıların sorunların çözülmesi noktasında oldukça verimli olduğuna dikkat çekti. Toplantının, dönem başkanı seçimi ve yürütme kurulunun şekillenmesiyle başlayacağını söyleyen Avcıoğlu, gerçekleştirecek ortak çalışmalarla Veteriner Fakültelerini daha iyi bir noktaya getirmenin yollarını arayacaklarını söyledi.

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısının Atatürk Üniversitesinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, konuklarına kadim şehir Erzurum’u yakından tanımadan gitmemeleri tavsiyesinde bulundu. Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite vizyonuyla Tasarım ve Dönüşüm Projesini yürüttüğünü söyleyen Rektör Çomaklı, bu proje kapsamında Atatürk Üniversitesinin kendisine eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında yeni bir yol haritasına kavuştuğunu belirtti.

“Veteriner Fakültemize Önemli Roller Verdik”

Rektör Çomaklı: “Üniversite olarak bu amaçlar doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirirken, ülkemizde yaklaşık iki asırlık bir eğitim deneyimine sahip olan Veteriner Hekimlik mesleğine büyük önem verilmesi gerektiğini gözlemledik. Bu nedenle, gerçekleştirilen Tasarım ve Dönüşüm projesinde Veteriner Fakültesine önemli roller verdik ve faaliyetler gerçekleştirmesini kendilerinden bekledik” ifadelerini kullandı.

Günümüzde donanımlı veteriner hekimlerin yetişmesi için uluslararası standartlara sahip bir Veteriner Fakültesi kurulumu ve eğitim devamlılığını sağlamanın oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Çomaklı: “ Üniversiteler bünyesinde hizmet veren ve son yıllarda yaygınlaşan hayvan hastaneleri, laboratuvarlar ve araştırma merkezlerinde veteriner hekimliği eğitiminin ve hizmetleri mevzuatta tam karşılık bulamadı. Bu eksiklerin giderilmesi başta olmak üzere belirlenen sorunların bu kurul tarafından acilen çözülmesini bekliyor, bu yolda Veteriner Fakültesine, üniversiteme ve tarafıma düşen görevlerde yanınızda olduğumu ifade ederek, toplantının verimli geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında, Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi (VEFDEK) Kuruluş ve İşleyişi Yönergesi kabul edilerek, VEFDEK yeni dönem Yürütme Kurulu ve VEFDEK Dönem Başkanı belirlendi. Bu doğrultuda dönem başkanlığına ise Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci seçildi.

ERZURUM 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:43

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