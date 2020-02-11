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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadınlarda kaş problemine dikkat

İHA

Dr. Biran Ekici, kaş dövmesi hakkında bilgi verdi.

Kadınlarda kaş problemine dikkat

Dr. Biran Ekici, kaş dövmesi hakkında bilgi verdi.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, “Kadınların en korkulu rüyalarından biri de şekilsiz görünen, bir türlü uzamayan, uzadığı zaman şekil vermekte zorlandığımız, yüz hatlarına uygun ve dış görüntüsünü bozmayacak şekilde kaş şekillendirmektir. Son zamanlarda yaygınlaşan ve neredeyse kadınların gözdesi haline gelen en son tekniklerden biri de Kıl tekniği ile kalıcı kaş kontörü, kalıcı makyaj ( mikro pigmentasyon ),kaş şekillendirmesi ya da başka bilinen bir ismiyle kaş dövmesi yapılmasıdır” dedi.
Kıl Tekniği uygulamasının tamamen doğal kıl efekti verilerek yapıldığı için kalıcı makyaj ile yapılan ya da kalıcı dövme ile yapılan kaş uygulamalarından çok daha doğal bir görüntüye kavuşturabildiğini ifade eden Dr. Ekici, “Uygulama kesinlikle işinin profesyonelleri tarafından ,steril ve hijyenik ortamlarda, uygulama salonları, estetik merkezleri yahut güzellik salonlarında yapılmalıdır. Aksi takdirde, yanlış yapılan bir uygulama, hatalı renk kullanımı, doğru şekil verilmemesi gibi durumlarda yüzünüzün doğallığı, bakışınız, size verdiği ifade tamamen ters bir etki oluşturacaktır. Hiçbirimiz katı görünümlü, yüz tipimize, yaşımıza, cilt rengimize uymayacak bir görüntüye ve yüzümüzün en çok dikkat çeken ve yüz hatlarımıza anlam katan kaşlarımızın doğallığını bozmak ve kötü bir görüntüye sahip olmak istemeyiz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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