Göz kapağı düşüklüğü yorgun ifadeye sebep oluyor

Op.Dr. Şeyda Atabay, göz kapağı düşüklüğünün yorgun ifadeye sebep olduğunu söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Göz kapak düşüklüğü nedenine göre ilerleme göstermektedir. Göz kapak düşüklüğü denilince akla gelen genelde yaş ile veya genetik nedenlerle cilt ve yüzeysel kaslarda gevşemedir. Bu durum yaşla ve yerçekimi etkisiyle yıllar içerisinde ilerleme gösterir. Tedavi olunduğunda hastamız 1015 yıl daha genç ve sağlıklı görünebilmektedir” dedi.

Göz kapağı düşüklüklerinin bazı durumlarda derin kas tabakası bozukluğunda meydana geldiğini ifade eden Op.Dr. Atabay, “Buradaki sebep farklı olduğu için tedavi de farklı olmaktadır. Bu hastalık pitozis olarak adlandırılmaktadır. Tıpkı gözleri gibi dünyaya renkli bakıyor. Göz kapağı düşüklüğü olarak pitozis temelde 4 sebebe bağlı olabilir. Bunlar, konjenital , aponevrotik, mekanik ve nörojenik olarak sınıflandırılabilir. Konjenital olan göz kapak düşüklüğü cocukluk döneminde vardır, zamanla genelde değişmez, şiddetine göre rahatsızlık yapar. Çok ileri olduğu durumlarda özellikle göz görme aksını kapatıyorsa erken tedavi yapılmalıdır. Tedavide geç kalınırsa göz tembelliğine sebep olmaktadır. Aponevrotik nedenler olarak saydığımız diğer bir durum yetişkinlerde karşımıza çıkan ve ilerleme gösteren bir kapak düşüklüğüdür. Burada sebep göz kasının kendisinde bir sorun olmayıp, kasın olması gereken yerden ayrılması durumudur. Çocukluk döneminde yoktur” diye konuştu.

Genelde geçirilen bir hastalığın, geçirilen bir ameliyatın, göz kapaklarının sürekli travmaya maruziyeti, kontakt lens kullanımı gibi pek çok nedenle ortaya çıkabildiğini kaydeden Op.Dr. Atabay, “Bundan daha 15 yıl önce lazerli katarakt ameliyatlarından daha çok olarak yapılan dikişli katarakt ameliyatları göz kapak düşüklüğü için önemli bir sebepti. Günümüzde dikişli ameliyatların terkedilmesi kapak düşüklüğü oranını önemli ölçüde azaltmıştır. Gözlerin aşırı ovuşturularak kaşınması, göz kapağına aşırı travma uygulanması, kontakt lens kullanımı genç yaşlarda görülebilen aponevrotik pitozis sebeplerindendir” açıklamalarında bulundub.

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