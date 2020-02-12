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Sakin Kent Uzundere için istişareler devam ediyor

İHA

Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker ve Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, ortaklaşa olarak yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) 2016 yılında "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı Uzundere ilçesinin, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla her yıl binlerce turiste ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.
Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedigöller'i, yaylaları, Öşvank Kilisesi ve yüksek sıradağları ile Uzundere’nin turizm açısından oldukça değerli olduğunu ifade eden Çomaklı, bu kapsamda Atatürk Üniversitesi olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm vizyonu çerçevesinde düzenlenen arama konferanslarında ortaya çıkan sonuçlarda turizmin ilk sıralarda yer almasının bu doğrultuda atılacak adımlara hız verdiğini vurguladı.
Uzundere’de bulunan üniversiteye ait binayı Turizm Fakültesine bağlı bir butik otel olarak hizmete sunma hedeflerinin olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, Erzurum’un kalkınması için fikir teatisinin oldukça önemli olduğunu dile getirerek misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Uzundere’nin birçok doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, sportif faaliyetleri ile oldukça ilgi çektiğini kaydeden Kaymakam Şeker ile Belediye Başkanı Aktoprak, üç bin yıllık tarihinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Uzundere’nin, geleneksel yaşam biçimlerini korumayı hedefleyen "sakin kent" ağına kabul edilmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olduğunu söylediler.
Atatürk Üniversitesi ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden konuklar, yapılacak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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