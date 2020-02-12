Masa başı çalışanlara altın beslenme önerileri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Masa başı çalışanlara altın beslenme önerileri

İHA

Dr. Fevzi Özgönül, masa başı çalışanlara beslenme önerilerinde bulundu.
Dr. Fevzi Özgönül, “Yoğunluk yüzünden öğünlerini masa başında yemek zorunda kalan çalışanlar; beslenme konusunda daha dikkatli olmalılar. Genelde masa başında çalışanların kilo problemi mutlaka olur diye düşünülür. Yediğiniz yemekleri hareket edemezseniz harcayamazsınız, böylece bu yemekler sizde göbek, basen veya kalça olarak kalır zannedilir. Aslında yediğimiz yemekler vücudun ihtiyacı olan besinleri içerir ve harcanmasına gerek yoktur. Harcamak adına aşırı spor yapmak aksine vücudun enerji dengesini bozar. Aslında masa başında çalışanlarında, çok kolay birkaç öneri ile kilo almaması, hatta kilo vererek ideal bedene dönmesi bile mümkündür” dedi.
Dr. Özgönül, beslenme önerilerini şöyle sıraladı:
“1 Masa başında çalıştığımız, bedenen çalışmadığımız için, yemek yerken ekmekten uzak duralım, gerekirse daha çok yemek yiyelim fakat doymak adına ekmek yemeyelim. Yaklaşık 3 gün içinde vücudunuz bu duruma alışacaktır.
2 Hareketsiz kaldığımızda çalışması yavaşlayan organımız sindirim sistemimizdir. Bağırsakların içerisindeki yiyecekleri vücut içine emebilmek için, bizim az da olsa hareket etmemize ihtiyaçları vardır. Bu nedenle hastane koridorunda yürüyen hastalar aklımıza gelsin ve yavaş da olsa bağırsakların hareketlenmesi için biraz olsun yürümeye gayret edelim.
3 Gün içerisinde masa altında bacaklarımızı karnımıza doğru çekip bıraksak bile hiç yoktan iyidir. Ara sıra da yerimizden kalkıp 23 adım atabiliriz.
4 Sabah kahvaltımızı ve öğlen yemeğimizi asla atlamayalım. Kahvaltı ve öğlen yemeği arasında en az 5 saat aralık bırakalım. Her iki öğünde de, az da olsa yiyelim.
5 Akşam yemeği için iyice acıkmayı bekleyelim, Akşam eve döndüğümüzde sanki yemeye mecburmuşuz gibi davranmayalım.
6 Eğer masa başında çalışıyorsak saat 17:00 18:00 civarı acıkırız ama bu acıkma yemek isteği değil hareket isteğidir. İkisini karıştırmayalım. Akşam eve giderken yürümeye özen gösterelim saat 17:00 18:00 civarında acıkma hissedersek süt, ayran, yoğurt gibi sıvı ve hazmı kolay bir yiyeceği tercih edelim. Acıkmamız geçtiyse tekrar iyice acıkıncaya kadar bekleyelim.
7 Akşam, hazmı zor olduğu ve sabaha kadar sindirim sistemimizi meşgul edeceği için, meyve, salata ve kuruyemişlerden uzak duralım, bu tür yiyecekleri yemeyelim. Hazmı kolay pişmiş bir sebze yemeği, çorbayı veya pişmiş bir yemeği tercih edelim.
8 Bütün gün masa başında oturduğumuz için akşam da uzun saatler TV karşısında oturmayalım, aralarda hiç olmazsa ev içinde tur atalım. Kendimizi çok yormadan ama en az 10 dakika sürecek bir ritmik yürüyüş yapalım veya bisiklet çevirelim. Hastane koridorunda yürüyen hastaları örnek alalım.
9 Akşam yatmadan hemen önce 35 dakika vücudumuzu silkeleyelim, ayaklarımız yerden kesilmeden zıplıyormuş gibi yapalım. Bu hareket gece uyuduğumuzda bağ dokusunda sallanan ve gevşemiş bölgelerde kolajen oluşmasını uyarır kalça ve göbek bölgesinden sıkılaşırız.
10 Gece çok geç uyumamaya çalışalım. Vücudun tekrar yapılanabilmesi için, gece 23:00 02:00 arasında en az 1 saat uyuyor olmamız gerekiyor. Bu önerileri gerçekleştirmeye çalışan kişiler ağır spor yapmasalar bile yavaş da olsa sıkılaşıp kilo vermeye başlarlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Erzurum’da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Erzurum’da ...
Turizm’de ilk hedefe ulaşıldı
YEREL HABERLER Turizm’de ilk hedefe ulaşıldı
Vali Memiş, Tortum ve Uzundere’de muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Memiş, Tortum ve Uzundere’de muhtarlarla bir ...
Çürüksüz dişler için 10 altın kural
YEREL HABERLER Çürüksüz dişler için 10 altın kural
Hacamat ile birçok dertten kurtulun
YEREL HABERLER Hacamat ile birçok dertten kurtulun
Burun estetiğinde ultrasonik dönemi
YEREL HABERLER Burun estetiğinde ultrasonik dönemi
BBL ile ''sonsuz gençlik'' mümkün
YEREL HABERLER BBL ile ''sonsuz gençlik'' mümkün
Erzurum’daki gizemli göl eksi 35’i gördü, yine donmadı
YEREL HABERLER Erzurum’daki gizemli göl eksi 35’i gördü, yine ...
Toplantı yeri ve gösteri yürüyüş güzergahları belirlendi
YEREL HABERLER Toplantı yeri ve gösteri yürüyüş güzergahları ...
Erzurum’da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Erzurum’da askeri helikopterle hasta kurtarma ...
Jandarma helikopteri, evinin yolu kardan kapanan hasta için havalandı
YEREL HABERLER Jandarma helikopteri, evinin yolu kardan kapanan ...
Yakutiye Halk Eğitim Merkezinden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Yakutiye Halk Eğitim Merkezinden anlamlı etkinlik
Başkan Sekmen esnaf temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Sekmen esnaf temsilcileriyle buluştu
Başkan Sunar: “Meselemiz gönül yapmaktır, vatandaş memnuniyeti önceliğimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Sunar: “Meselemiz gönül yapmaktır, vatandaş ...
Erzurum MNG, ev hediye etti
YEREL HABERLER Erzurum MNG, ev hediye etti
Doğu Anadolu, Sibirya gibi
YEREL HABERLER Doğu Anadolu, Sibirya gibi
Erzurum Şehir Tiyatrosu ‘Kızım’ adlı oyunu sahneleyecek
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Tiyatrosu ‘Kızım’ adlı oyunu ...
Oltu’da her yer buz oldu
YEREL HABERLER Oltu’da her yer buz oldu
Ergaz, 2020 yılında yüzde 20 büyümeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Ergaz, 2020 yılında yüzde 20 büyümeyi hedefliyor
Burun estetiğinde bu detay önemli
YEREL HABERLER Burun estetiğinde bu detay önemli
Bitmeyen uyku isteğine dikkat
YEREL HABERLER Bitmeyen uyku isteğine dikkat
Karabekir Ortaokulu’nun perdeleri yenilendi
YEREL HABERLER Karabekir Ortaokulu’nun perdeleri yenilendi
Astım hastaları spor yapabilir mi?
YEREL HABERLER Astım hastaları spor yapabilir mi?
Forum Erzurum’da hayaller gerçek oluyor Seat Ateca kazanan talihli belli oldu
YEREL HABERLER Forum Erzurum’da hayaller gerçek oluyor Seat Ateca ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X