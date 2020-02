İkiz çocuk yetiştirirken dikkat

Psikolog Merve Kırna, ikiz çocuk yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Bir bebeğin dünyaya gelmesi ve aile olmak birçok insan için mutluluk kaynağı olduğu kadar bebeğin bakımı, bebekli hayat ile birlikte gelen sorumluluklar, anne baba rolüne geçişin kaygılarını da yanında getirmektedir. İkiz bebeğe sahip olan ebeveynler için ise bu durum iki kat fazla yaşanabilmektedir. Gerek çift yumurta ikizi olsun gerek tek yumurta ikizi olsun, her bebek ayrı bir dünyadır. Sıklıkla “Aaaa ne kadar benziyorsunuz yoksa ikiz misiniz?”, “ikiz olduğunuz için aynı duygulara sahip misiniz?”, “biriniz üzüldüğünde diğeriniz de üzülüyor mu gerçekten?” gibi ikiz olmalarından dolayı toplum tarafından üstlerine yüklenen algılar, aynılık hissi; bireyselleşmenin önünde engel teşkil edebilmektedir” dedi.

Psikolog Kırna, ikiz ailesi olarak dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:

“İkiz çocuğunuzun olması, ablası/abisi ya da kardeşi olan çocuğunuz olmasından farklı değildir. İster tek yumurta ikizi, ister çift yumurta ikizi olsun benzer özellikler taşısa bile, çocuklarınız ayrı karaktere sahiptir. Her ne kadar ikiz olsalar bile gelişim süreçleri birbirinden farklılık gösterebilir. Bu yüzden her çocuğunuzu kendi gelişim süreci içinde değerlendirip kişilik ve yeteneğine göre yönlendirme yapın. Çocuklarınız farklı bireyler olduğu gibi farklı kişilik özelliklerine de sahip olacaklardır. Birinin iyi olduğu alana diğeri ilgi duymayabilir, birinin sevdiği yemeği diğeri sevmeyebilir, birinin hoşlandığı etkinlikten diğeri hoşlanmayabilir. Bu yüzden kardeşleri birbiriyle kıyaslamak, ikiz oldukları için tüm ortak zevklerinin, başarılarının, hoşlandıklarının aynı olacağını düşünmek büyük bir yanılgıdır. İkizler arasında birbirini kıskanma, ebeveynini diğer ikizinden kıskanma doğaldır. Yaş farkı olan kardeşler arasında bile görülen bu durum ikiz kardeşlerde de görülebilir. Bir kardeşin ebeveynini yanında daha çok istemesine karşın diğer kardeş talep etmiyor diye daha az ilgilenmek yerine ikisiyle de eşit ilgilenmeye özen gösterin. Aynı olmaları konusunda ısrarcı olmayın. Her ne kadar ikiz olsalar bile onları arka arkaya doğan iki kardeş olarak değerlendirip; hayata dair farklı ihtiyaç, arzu, talep ve beklentileri olabileceğini unutmayın. İkiz olmanın zorluklarından biri de, her şeyi iki kişi yapmak zorunda hissetmektir. İkiz çocukları bireysel süreçleri içinde desteklemek, bireysel alan tanımak önemlidir. Anne ve baba olarak dönüşümlü olarak ayrı vakit geçirebilmek, aynı kıyafetleri giydirmek yerine farklı kıyafetler giydirmek, ikizler diye seslenilmesi yerine isimleriyle seslenmek, kendine ait eşyalarının olmasını sağlamak, ayrı alanlar tanımak, seçebileceği yaşa geldiğinde seçim alanı tanımak bireyselleşmesi adına önemlidir. Okul çağına geldiklerinde; farklı sınıflarda olmaları hem sosyalleşmeleri, farklı arkadaşlık kurmaları hem de birbirine bağımlı olmayıp bireyselleşebilmeleri açısından önemlidir. Unutmayın ki; çocuklarınızın karakterleri, hayattan beklentileri, arzuları, ilgi alanları ve başarıları birbirinden farklıdır. Aynı olma, bir olma, her şeyi beraber yapma arzusu yanında bağımlılığı da getirir. Size düşen görev çocuklarınızın bireyselleşmesine katkı sağlayarak ilgi ve yeteneklerine göre bağımsızlaşıp ilerlemesine destek olmaktır.”

