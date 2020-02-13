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Jandarma trafik ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı

İHA

Horasan Jandarma ekiplerinden "Tek Bir 'Klik' Sesiyle Sevdiğiniz Tüm Sesleri Duymaya Devam Edin'' uygulaması yapıldı. Erzurum'un Horasan ilçesinde jandarma ekipleri direksiyon başında cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayanlara yönelik denetim yaptı.

Jandarma trafik ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı

Horasan Jandarma ekiplerinden “Tek Bir ‘Klik’ Sesiyle Sevdiğiniz Tüm Sesleri Duymaya Devam Edin’’ uygulaması yapıldı. Erzurum’un Horasan ilçesinde jandarma ekipleri direksiyon başında cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayanlara yönelik denetim yaptı.
Türkiye genelinde “Tek Bir ‘Klik’ Sesiyle Sevdiğiniz Tüm Sesleri Duymaya Devam Edin’’ sloganı ile uygulanan trafik uygulaması kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Horasan İlçe Jandarma Trafik ekipleri, DellalHorasanAğrı karayolu Dellal jandarma karakolu kontrol noktasında tek yönlü denetim yaptı. Uygulamada yolcu taşıyan araçlar başta olmak üzere çok sayıda araç denetlendi.
Seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere 288 lira, emniyet kemeri takmayan sürücülere ise 132 lira cezai işlem uygulandı.
Emniyet kemerlerini takan ve trafikte cep telefonu kullanmayan sürücüler ise ekipler tarafından tebrik edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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