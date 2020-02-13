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PKK'lı teröristi, köye ambulansla girip etkisiz hale getirdiler

DHA

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından gri listede aranan terör örgütü PKK´nın sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran'ın etkisiz hale getirilmesi, film sahnelerini aratmadı. Yolu kar nedeniyle kapalı olan Çavuşgüllü köyüne 2 iş makinesinin açtığı yoldan ambulansla giren güvenlik güçleri, teröristi etkisiz hale getirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından gri listede aranan terör örgütü PKK´nın sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran'ın etkisiz hale getirilmesi, film sahnelerini aratmadı. Yolu kar nedeniyle kapalı olan Çavuşgüllü köyüne 2 iş makinesinin açtığı yoldan ambulansla giren güvenlik güçleri, teröristi etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK'nın sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran'ın ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çavuşgüllü köyünde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, 8 Şubat sabahı harekete geçti. Güvenlik güçleri, film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza attı. Yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olan köyün çevresinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucuları önlem aldı. Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ise yolu kar nedeniyle kapalı olan köye ambulansla gitti. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 iş makinesinin açtığı yoldan hasta alma bahanesiyle ambulansla köye giren PÖH ekibi, terörist Ömer Oran'a teslim ol çağrısında bulundu. Ancak Oran el bombası atarak karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada terörist Oran, etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan 'Bager' kod adlı terörist Ömer Oran'ın etkisiz hale getirildiği evde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, 1 el bombası, 1 dürbün, 1 fotoğraf makinesi ile 2 ayrı not defteri bulundu.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin 24 Haziran 2018'de yapılan Milletvekili Genel Seçimi ve 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde bölgede seçmene baskı uyguladığı bildirildi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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