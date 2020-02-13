Liseliler filede buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Liseliler filede buluştu

İHA

Liseler arası Voleybol Grup Şampiyonası Erzurum'da başladı. Erkeklerde 12 kızlarda ise 10 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Liseliler filede buluştu

Liseler arası Voleybol Grup Şampiyonası Erzurum’da başladı. Erkeklerde 12 kızlarda ise 10 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Lise Genç Kızlar ve Erkekler Voleybol Grup Şampiyonası Erzurum’da başladı. Kendi illerinde şampiyon olan kız ve erkek takımlar Erzurum GSİM’nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grup şampiyonu olarak Türkiye Yarı Finallerine gitmek istiyor.
Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Komplesi ile Atatürk Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılan maçlara erkeklerde 12 kızlarda 10 takım olmak üzere toplam 22 takım katılıyor. 22 ilin takımlarının katılımı ile başlayan Voleybol Grup Şampiyonası için Atatürk Üniversitesi Spor Salonu’nda açılış seremonisi yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seremoniye Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin ile diğer davetliler katıldı.
Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erzurum olarak voleybol grup şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Erzurum tarih, kültür ve spor şehri. Anadolu’nun zirvesi olimpiyat kentinde sizleri görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Buradan erkeklerde ve kızlarda bir takım şampiyonluk sevinci yaşayacak. Ama bize göre sizler spor yaptığınız için hepiniz şampiyonsunuz. İnşallah sizlerde filenin sultanları gibi ilerisinde milli takımımıza hizmet eden birer sporcular olursunuz. Şampiyonaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi.
Bu arada Şampiyona’nın ilk gününde Erzurum Temsilcilerinden Spor Lisesi Erkek Voleybol takımı, Bingöl Sabiha Bahcıvan Anadolu Lisesi’ni 30 mağlup ederek, turnuvaya galibiyetle başladı.
Kızlarda ise açılış maçında Oltu Anadolu Lisesi, Bingöl Mevlana Kız Anadolu Lisesi’ni 31 yenmeyi başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK'lı teröristi, köye ambulansla girip etkisiz hale getirdiler
YEREL HABERLER PKK'lı teröristi, köye ambulansla girip etkisiz hale ...
Gri Liste’deki 'Bager' kod adlı Ömer Oran’ın etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Gri Liste’deki 'Bager' kod adlı Ömer Oran’ın etkisiz ...
Erzurum’da bilek güreşi heyecanı
YEREL HABERLER Erzurum’da bilek güreşi heyecanı
Jandarma trafik ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı
YEREL HABERLER Jandarma trafik ekipleri emniyet kemeri denetimi ...
İkiz çocuk yetiştirirken dikkat
YEREL HABERLER İkiz çocuk yetiştirirken dikkat
Göz çevresi estetiği ile gençleşin
YEREL HABERLER Göz çevresi estetiği ile gençleşin
Köprüköy için görüş alışverişinde bulunuldu
YEREL HABERLER Köprüköy için görüş alışverişinde bulunuldu
Burun estetiğinin 3 şartı
YEREL HABERLER Burun estetiğinin 3 şartı
YÜTAM hizmet alanlarını genişletiyor
YEREL HABERLER YÜTAM hizmet alanlarını genişletiyor
Erzurum’da kaybolan Didem’den 3 gündür haber alınamıyor Annesi gözyaşları içinde kızına seslendi “Didem ne olur geri dön, bir daha kızmayacağım”
YEREL HABERLER Erzurum’da kaybolan Didem’den 3 gündür haber ...
Lapa lapa yağan kar Erzurum'u beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Lapa lapa yağan kar Erzurum'u beyaza bürüdü
Köprüköy’de Jandarma ve Polis ortak trafik uygulaması yaptı
YEREL HABERLER Köprüköy’de Jandarma ve Polis ortak trafik uygulaması ...
Taekwondo müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Taekwondo müsabakaları tamamlandı
Pasinlerli Ergül, 3 ayda hafızlığını tamamladı
YEREL HABERLER Pasinlerli Ergül, 3 ayda hafızlığını tamamladı
Robotik Yöntem prostat hastalarının umudu oldu
YEREL HABERLER Robotik Yöntem prostat hastalarının umudu oldu
Kırkpınar, Yaylaçayır Köyünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Kırkpınar, Yaylaçayır Köyünü ziyaret etti
Varis problemine dikkat
YEREL HABERLER Varis problemine dikkat
Hamilelik döneminde dişlere dikkat
YEREL HABERLER Hamilelik döneminde dişlere dikkat
Liseli Umutcan kardan ev yapıp, içerisine elektrik hattı çekti
YEREL HABERLER Liseli Umutcan kardan ev yapıp, içerisine elektrik ...
Burun kemiği problemine dikkat
YEREL HABERLER Burun kemiği problemine dikkat
Saç ekimi sonrası 11 maddeye dikkat
YEREL HABERLER Saç ekimi sonrası 11 maddeye dikkat
Aziziye Gençlik Merkezi Afganlı çocuklara kucak açtı
YEREL HABERLER Aziziye Gençlik Merkezi Afganlı çocuklara kucak açtı
Dadaşlardan İdlib’e insani yardım konvoyu
YEREL HABERLER Dadaşlardan İdlib’e insani yardım konvoyu
Tekman’da öğrenci servisleri yolda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Tekman’da öğrenci servisleri yolda mahsur kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X