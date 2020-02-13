Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Trabzonspor: 4 (Maç Sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. İlk maçı evinde 50 kazanan mavili ekip, deplasmanda aldığı 41’lik skorla Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Fenerbahçe’nin rakibi oldu.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Abdurrahim’in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Guilherme düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 12

64. dakikada sağ kanattan Cenk’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Yusuf’un kafa vuruşu kalecide kaldı.

68. dakikada orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 13

83. dakikada sol taraftan Bilal’in ortasında arka direkte topla buluşan Safa topu ağlara yolladı. 14



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hakan Yemişken xx, Bilal Gölen xx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Cenk Ahmet xx, Merthan xx, Osman xx, Yusuf xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 72 x), Scuk xx, Mahamadou Ba xx, Batuhan Artarslan xx (Mücahit dk. 46 xx), Rashad Muhammed x (Emrah dk. 33 xx), Hasan Ayaroğlu xx, Pote xx

Yedekler: Batuhan, Cengizhan, Oltan, Serdar, Hamza

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Trabzonspor: Arda xx, Kamil Ahmet xx, Hosseini xx, Da Costa xx, Messias xx, Serkan xx, Abdurrahim xxx, Doğan xx (Taha dk. 80 ?), Guilherme xxx (Safa dk. 50 xx), Abdulkadir xxx (Kerem dk. 69 x), Bilal xxx

Yedekler: Uğurcan, Kağan, Hüseyin, Nwakaeme, Ndiaye, Faruk, Pereira

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Guilherme (dk. 9 ve 46), Abdulkadir Parmak (dk. 68), Safa (dk. 83) (Trabzonspor), Hasan Ayaroğlu (dk. 17) ( BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Merthan, Ba (BB Erzurumspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.