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Vücuttaki lekelere dikkat

İHA

Op.Dr. Arif Eroğlu, vücuttaki lekelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Vücuttaki lekelere dikkat

Op.Dr. Arif Eroğlu, vücuttaki lekelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
2020’de estetikteki bakış açısının vücudun kendi doğal mekanizmalarından yararlanarak gençleşmek olduğunu söyleyen Opr. Dr. Arif Eroğlu, “Vücudunuzun elastin ve kolajen liflerinin gevşemesi ile oluşan elastikiyet kaybının geriye dönmesini, lekelerinizin geçmesini, cildinizin sıkılaşmasını ve gençleşmesini istiyorsanız Vampire Facelift’ in olağanüstü etkilerinden yararlanmalısınız” dedi.
Opr. Dr. Arif Eroğlu, ‘Vampire facelift’in Hollywood ünlülerinin vazgeçemediği bir uygulama olduğunu da söyledi.
Dr. Eroğlu, basında Kim Kardashian ile bilinmeye başlanan Vampire Facelift’in, Kim Kardashian’ın yaptırmasının ardından Bar Rafielli, Ben Stiller ve Gisele Bundchen da yaptırdığı, giderek tüm dünyada popülerliği artan uygulama olduğunu, aynı zamanda ‘Red Carpet’ uygulaması olarak da tanındığını ifade etti.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Arif Eroğlu, “Doğru kullanıldığında yararlı olan güneş ışınları, kontrolsüz ve gelişigüzel maruz kalındığında cilt sağlığını tehdit eden bir düşman gibidir. Ağır çevresel faktörler, stres, uykusuzluk, sigara gibi kötü alışkanlıklar cilt yapısını bozar. Vampire facelift, son dönemlerin en yenilikçi, natürel bir antiaging yöntemidir. Vampire facelift, kişinin kendi kanı kullanıldığı için alerji riski taşımaz. Vampire facelift, yenilenirken değişmek istemeyen; dolgu, botoks gibi işlemlerden korkan; mağazin ve siyaset dünyasında olup mimiklerini kaybetmek istemeyenler için çok uygundur” diye konuştu.
Vampire faceliftin, tek seans olarak uygulandığını kaydeden Dr. Eroğlu, “Etkisi uzun sürer çünkü cilt altındaki fibroblastlarını uyarır, hasarlı ve gevşemiş elastin kolajen liflerini onarır. Vampire facelift’in etkisi cilt ile sınırlı değildir; içerdiği yüksek orandaki plateletler ve büyüme faktörleri ile kasları, kıkırdakları ve kemikleri de yenileyici güce sahiptir. Vampire facelift ile doğal yollarla tüm katmanlar değiştirilir ve yenilenmiş daha sıkı bir cilt ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.
Doğal mekanizmaları yarara kullanmak ciddi bir teknoloji ve tecrübe istediğini Vampire Facelift’in doğal mekanizmalarla yenilenmek ve gençleşmek isteyenler için günümüz koşullarında en etkili ve güvenli teknoloji olduğunu söyleyen Opr. Dr. Arif Eroğlu, Vampire Facelift uygulamasının korkulan hiçbir yan etkiye neden olmadığını ifade etti. Opr. Dr. Arif Eroğlu, şimdiye dek trombosit büyüme faktörleri ve kan kaynaklı kök hücreleri elde etmekte kullanılan bu derece etkili ve hızlı başka bir sistem olmadığını söyledi.
Opr. Dr. Arif Eroğlu, “Vampire Facelift, kişinin kendi kanının kullanılmasıyla yapılan bir uygulamadır. Alınan 60 cc kan özel santrifüjü Magellan yardımıyla tedavi için hazırlanır. Trombositler ve büyüme faktörleri kapalı sistem sensörlü özel bir santrifüj ile ayrılır. PRP de cc’de ortalama 600900 bin platelet elde edilirken Vampire Facelift’de platelet sayısı 6 8 milyondur. Bir PRP de en fazla 46 kat platelet varken Vampire Facelift’de bu oran ortalama 24 katına çıkar. İçerdiği büyüme faktörleri ve sitokinler hesaplandığında tedavi edici ve yenileyici etkisi sıradan bir PRP’den karşılaştırılamaz oranda güçlüdür” dedi.
Vampire Facelift’in ortalama bir PRP uygulamasının ortalama 24 kat üstünde etkili bir cilt gençleştirme ve lifting yöntemi olduğunu belirten Opr. Dr. Arif Eroğlu, “Cilt dokusunu sıkılaştıran ve gerginleştiren tedavi, aynı zamanda cildi, kasları ve kemikleri de yeniler. Ciltte oluşan yaşlanma belirtilerini azaltır. Vampire Facelift, sarkmaları, hacim kayıplarını, estetik görünümünü kaybeden yüz hatlarını, lekeleri, damarsal lezyonları, kırışıklıkları onarmada ve aynı zamanda doğal bir genç görünüm kazandırmada son derece etkilidir. Uygulamanın hemen sonrasında cilt dokusundaki sarkmalar ve mat görünüm yerini daha sağlıklı, parlak ve gergin bir cilde bırakır” diyerek bu önemli natürel gençleşme yönteminin avantajlarının altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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