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Meme kanseri fitoterapi ile daha güvenli tedavi edilebiliyor

İHA

Prof.Dr. Mustafa Iraz, fitoterapi hakkında bilgi verdi.

Meme kanseri fitoterapi ile daha güvenli tedavi edilebiliyor

Prof.Dr. Mustafa Iraz, fitoterapi hakkında bilgi verdi.
Tıbbi Farmakoloji Fitoterapi ve Homeopati Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Iraz, “Fitoterapi modern tıpta kullanılan birçok ilacın kökenini oluşturmaktadır. Bitkiler içindeki bazı aktif antikanser özellikli bileşikler insanlarda kanser hücrelerinin ölümünü hızlandırmaktadır. Diğer yandan bitkiler içindeki bazı maddeler insanda bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücreleri ile mücadeleyi güçlendirmektedir. Bu aktif maddelerin çoğu bitkilerden saf olarak izole edildiklerinde beklenen etkiyi gösteremezken yan etkileri de ciddi oranda artmaktadır. Çünkü, saflaştırma ile bitkilerin sahip olduğu adjuvan (yardımcı) materyaller de uzaklaştırılmaktadır. Adjuvanların ortamdan uzaklaşması bitkiler içindeki antikanser aktif maddelerin etkinliğini azaltmaktadır. Meme kanserinin tedavisinde de kullanılabilecek bir çok fitoterapi ürünü mevcuttur. Bu ürünleri eğitimli kişiler tarafından uygun şekilde seçilerek kullanılmaları durumunda yan etkileri yok denecek kadar azdır. Bitkilerin gelişi güzel kullanılmaları durumunda ise hastalara zarar verme potansiyelleri vardır. Birçok kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de mevcut tıbbi tedavilerin başarı oranı düşüktür. Bu nedenle meme kanseri bayanlarda hem en sık görülen hem de en sık ölüme neden olan kanserler arasındadır” dedi.
Prof. Dr. Mustafa Iraz bütün dünyada kemoterapiye olan güvenin azaldığını ve hastaların farklı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, takip ettiği meme kanserli hastalarda fitoterapi katkısıyla tamamen iyileşen veya ilerlemesi duran birçok hastanın olduğunu söyledi.
Dr. Iraz, ayrıca fitoterapi alan hastalarda herhangi bir yan etki oluşmadığı gibi birlikte kullanılmaları durumunda kemoterapinin yan etkilerinin de azaldığını söylemektedir.
Prof. Dr. Iraz, “Kanser gelişmesinde ve tedavisinde eser element ihtiyacının önemli rol oynar ama modern tıbbın bu detayları gözden kaçırır. Kanser hücrelerinin olgunlaşamamasının temel nedeni eser element eksikliği olabilir. Kanser hastalarında bazı kritik eser elementlerin mutlaka karşılanması gerekir. Her kanser hastasının fitoterapi seçeneğinin denemesinin faydası olacaktır. Fitoterapinin modern tıbbi yöntemlerle birlikte güvenle kullanılabilir. Ancak bu uygulamanın eğitimli kişiler tarafından yapılması gerekir. Çünkü, gelişi güzel fitoterapi uygulamasının fayda yerine zarar da verebilir. Fitoterapi gibi destek tedavileri kanserin bütün evrelerinde kullanılabilir. Ne kadar erken başlanırsa fayda da o kadar iyi olacaktır. Hatta fitoterapi ürünleri risk grubundaki bayanlarda kanser tanısı almadan da kullanılabilir. Evre 4 olup fitoterapi ile iyileşen hastalarımız var. Bu nedenle her kanser hastası fitoterapi seçeneğini denemelidir” açıklamalarında bulundu.

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