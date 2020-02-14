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Göz altı morlukları makyajla yok olmaz

İHA

Op.Dr. Hakan Yüzer, göz altı morluklarının makyajla yok olmadığını söyledi.

Göz altı morlukları makyajla yok olmaz

Op.Dr. Hakan Yüzer, göz altı morluklarının makyajla yok olmadığını söyledi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, “Gözler, yüzün en dikkat çekici bölgesinin başında geliyor. Bayan ya da erkek fark etmeksizin farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan göz çevresi problemleri kişilerin canı sıkarak, öz güvenlerini de zedeliyor. Göz altı morlukları bunların en başında geliyor. ‘Göz altı morlukları’ aslında farklı göz etrafı görüntüleri için ortak bir isim olarak kullanılmaktadır. Özellikle açık kahverengiden siyaha kadar giden, göz etrafının normal yanak deri renginden daha koyu renkte görünmesidir. Biz buna ‘’göz etrafı pigmentasyonu’’ diyoruz. Bunun dışında kırmızı ile mor renk arası olan cilt altında damarlar görünmesi ile karakterize olan farklı bir grup da vardır” dedi.
Göz altı morluklarının sebepleri arasında genetik faktörlerin ilk sırada olduğunu ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Vücudun kan akımının bozulduğu, toksinlerin atıldığı lenfatik sistemin iyi çalışmadığı her durum göz etrafında renk değişikliklerine neden olmaktadır. Bu sistemlerin bozulmasının başlangıç döneminde bile kendini göz etrafı morluğu olarak gösterebilir. Sigara, stres, manyetizma, ağır metaller, uykusuzluk, ultraviyole, alkol, beslenme problemleri göz etrafı morluklarının sebebidir. Kişi yorgun görünmekte, sosyal yaşamda kendini iyi hissetmemekte ve bu sorunu çeşitli kapatıcılar ile örtmeye çalışmaktadır. Göz altı morluklarının tedavisi sebebine göre, kişiye özel olarak değişmektedir. Sebebe yönelik faktörleri değerlendirip gerekli düzenlemeleri yaptıktan, vücuttaki mineral, vitamin dengesini düzenledikten sonra ayrıca anemi dediğimiz kansızlık ve diğer hastalıklar ile ilgili çalıştıktan sonra göz etrafına mezoterapi, lazer, plazma enerjisi, göz altı ışık dolguları, ozon ve akupunktur gibi tedavi yöntemlerini tek tek ya da kombine olarak uygulamaktayız” diye konuştu.
Göz altı mezoterapisinin içerdiği hyaluronik asit, pigment açıcı maddeler, kan akımı düzenleyicileri, antioksidanlar, vitaminler, mineraller, aminoasitler içeren bir kompleks ürün olduğunu kaydeden Op.Dr. Yüzer, “Kişiye özel, içeriklerinde farklılıklar oluyor. Seanslar halinde yapılıyor. Seanslar arası 715 gün olup ihtiyaca göre 46 seans yapılmaktadır. Göz etrafını tedavi edici özelliği var. İşlemden sonra bile iyileşme hali devam ediyor. İleriki yıllarda da tekrarlanabiliyor. Göz altı ışık dolgusu ise çapraz bağlar ile bağlanmış hyaluronik asit olup yaşlanma ile birlikte kemik yapıda, kas yapıda ve yağ tabakasının azalması ile oluşan göz pınarı olukları, göz altı torbalarının kenarlarına yapılarak yorgun ifade ve çökmüş göz etrafı görüntüsü ortadan kaldırılıyor. 912 ayda bir tekrar edilmesi gerekiyor. Bu işlemler gebelerde, aktif enfeksiyonlarda, psikiyatrik hastalıklarda ve ağır hastalığı olanlarda uygulanmamaktadır. Kaliteli uyku düzeni, uzun süre ekran başında kalmama, bol su içilmesi, ayrıca göz etrafı kozmetik ürünler ve doğal organik ürünler ile yapılan maskeleri sağlıklı bir göz etrafı için önermekteyim” açıklamalarında bulundu.

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