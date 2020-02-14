Çomaklı ailesinin acı günü

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'nın Aşkale’de ikamet eden amcaoğlu Nejdet Çomaklı son yolculuğuna uğurlandı.

Aşkale Merkez Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazına Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı , Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Başkanı Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, CHP İlçe Başkanı Celal Top ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra merhum ilçe mezarlığına defnedildi.

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