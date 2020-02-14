Rektör Çakmak, liselilere başarı ve kariyer dersi verdi

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Özel Erzurum Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji öğrencileriyle başarı ve kariyer planlaması hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Çakmak, söyleşide öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunup, hayatta başarılı olmaları ve gelecekte iyi bir kariyer edinmeleri konusunda yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

Verdiği tavsiyelerde görüşlerine de yer veren Rektör Çakmak, gençlerle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Başarılı olmanın yolunun işini sevmekten geçtiğini anlatan Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"İş hayatında başarılı olmanın yolu, mesleğini ve görevini sevmekten geçer. İleride hangi mesleği icra ederseniz edin, o işi hakkı ile severek, özümseyerek sürdürün. Başarısız insanlar da yaptığı işi sevmeyen ve yük olarak gördüğü, işini özümsemediği için mutlu olmayan insanlardır ama belki de çok para kazanan insanlar da aslında başarısız insanlardır."

Söyleşi, okul yöneticilerinin Rektör Çakmak’a plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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