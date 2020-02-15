Hem okuyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar Kuaför ve güzellik merkezi öğrencileri döner sermaye uygulaması ile hem pratik uygulama ile mesleği öğreniyor hem de para kazanıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hem okuyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar Kuaför ve güzellik merkezi öğrencileri döner ...

İHA

Erzurum Yakutiye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem okuyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar. Okul bünyesindeki kuaför ve güzellik merkezi bölümünde okuyan öğrenciler hem eğitimlerini uygulamalı olarak alıyor hem de gelir elde ediyorlar.

Hem okuyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar Kuaför ve güzellik merkezi öğrencileri döner sermaye uygulaması ile hem pratik uygulama ile mesleği öğreniyor hem de para kazanıyorlar

Erzurum Yakutiye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem okuyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar. Okul bünyesindeki kuaför ve güzellik merkezi bölümünde okuyan öğrenciler hem eğitimlerini uygulamalı olarak alıyor hem de gelir elde ediyorlar.
Bölüm öğretmeni Burcu Korkmaz ile Teknik Müdür Yardımcısı Ceren Konmaz tarafından eğitilen öğrenciler son teknolojik sistemlerde güzellik merkezinde kuaförlük hizmetlerinden lazer tedavisine kadar her şeyi yapabiliyorlar.
Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde okulda bulunan öğrenciler kendi el emeklerinin karşılığını alarak, az da olsa hem ailelerine katkıda bulunuyorlar.
Okulda Güzellik ve Saç Bakımı ile Lazer Epilasyon ve Cilt Bakımı Atölyesi bulunuyor. Bölümde 26 öğrenci eğitim alıyor.
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar.
11. sınıf öğrencileri okulda lazer, saç bakımı, cilt bakımı çalışmaları alanında eğitim alıyorlar. Buradan alınan eğitim ile aynı zamanda da Döner Sermaye İşletmelerinde hem kendi bütçemize ve hem de okuluma katkıda bulunuyorlar.
Okuldan mezun olduktan sonra hastanelerde, güzellik merkezlerinde, kliniklerde, çalışma imkanları sağlanıyor. Okuldan mezun olup diploma alındığı zaman kendi iş yerlerini açma imkanları da sağlanıyor.
Bölüm öğretmeni Burcu Korkmaz atölye çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Erzurum Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuaför ve güzellik bilgisi alanında öğretmenlik yapıyorum. Gazi Üniversitesi mezunuyum. 9. sınıfı bitiren öğrencilerden alan seçmelerini istiyoruz. Okulumuzda 4 alan bulunmaktadır. Bu alanlardan birisi de kuaför ve güzellik bilgisi bölümü bulunuyor. Bu alanı seçen öğrenciler 10. sınıfta teorik ders işleniyor. 11. sınıfta da uygulama ağırlıklı derslerimiz bulunuyor. 12. sınıfta da haftada üç gün öğrenciler staja gidiyorlar. Öğrencilerimiz diğer 2 gün de de eğitimlerine devam ediyorlar. Burada öğrencilerimiz hem saç bakımı hem de cilt bakımı alanında eğitimler alıyorlar. Ayın zamanda da okulumuzda döner sermaye işletmemiz mevcut. Döner sermaye işletmemizde dışarıdan gelen müşterilere de hizmet verilmektedir. Onun dışında da öğrencilerimiz hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar, hem de kendi el beceri ve işlerine yardımcı oluyorlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi’nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi’nin ...
Kötü duruşun olumsuz etkilerine dikkat
YEREL HABERLER Kötü duruşun olumsuz etkilerine dikkat
Kadınlarda cinsel problemlere dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda cinsel problemlere dikkat
Göz kapak problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Göz kapak problemlerine dikkat
Diş etinde oluşan problemlere dikkat
YEREL HABERLER Diş etinde oluşan problemlere dikkat
Kornişleri bırakıp, kayak takımı ile kaydılar
YEREL HABERLER Kornişleri bırakıp, kayak takımı ile kaydılar
Cirit atları üşümesin diye soba yakıyorlar
YEREL HABERLER Cirit atları üşümesin diye soba yakıyorlar
Dalgıçlar 5 gündür kayıp olan liseli kızı arıyor
YEREL HABERLER Dalgıçlar 5 gündür kayıp olan liseli kızı arıyor
2 genç kızı dağa kaçırmak isteyen PKK’lı teröristler yakalandı
YEREL HABERLER 2 genç kızı dağa kaçırmak isteyen PKK’lı teröristler ...
PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı
YEREL HABERLER PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken ...
Rektör Çakmak, liselilere başarı ve kariyer dersi verdi
YEREL HABERLER Rektör Çakmak, liselilere başarı ve kariyer dersi ...
Askeri üniformayı giydiler, mutluluğa ‘evet’ dediler Palandöken Belediyesinde 14 Şubat yoğunluğu
YEREL HABERLER Askeri üniformayı giydiler, mutluluğa ‘evet’ ...
Çomaklı ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Çomaklı ailesinin acı günü
MNG Erzurum Alışveriş ve Yaşam Merkezi Türkiye AVM’ler geneli katılım oranı bazında 1.sırada
YEREL HABERLER MNG Erzurum Alışveriş ve Yaşam Merkezi Türkiye ...
Vakıf Okulları şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER Vakıf Okulları şampiyonluklarına bir yenisini daha ...
Nikahta Türk bayrağını öperek, 'evet' dediler
YEREL HABERLER Nikahta Türk bayrağını öperek, 'evet' dediler
Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü yol güvenliğini artırdı
YEREL HABERLER Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü yol güvenliğini artırdı
Göz altı morlukları makyajla yok olmaz
YEREL HABERLER Göz altı morlukları makyajla yok olmaz
Stres kaşları döküyor
YEREL HABERLER Stres kaşları döküyor
Ailesine kızıp evi terk eden genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Ailesine kızıp evi terk eden genç kızdan 4 gündür ...
Meme kanseri fitoterapi ile daha güvenli tedavi edilebiliyor
YEREL HABERLER Meme kanseri fitoterapi ile daha güvenli tedavi ...
Liseli Didem´den 4 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Liseli Didem´den 4 gündür haber alınamıyor
Mevsim değişiklikleri depresyonu tetikliyor
YEREL HABERLER Mevsim değişiklikleri depresyonu tetikliyor
Vücuttaki lekelere dikkat
YEREL HABERLER Vücuttaki lekelere dikkat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X