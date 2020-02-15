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Büyükşehir’den ebeveynlere özel konferans

İHA

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'daki kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir’den ebeveynlere özel konferans

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’daki kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.
Çocuk edebiyatı alanında yazdığı kitaplarla adını duyuran ve “Oyuncu Anne” lakabıyla tanınan Yazar Şermin Yaşar, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca organize edilen “Çocukluğumdan Çocuğuma” isimli konferansta ebeveynlerle buluştu. Çocuk yetiştirme, aile ve aile içi iletişim gibi konularda anne ve babalara önemli mesajlar veren Şermin Yaşar’ın Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki konferansı büyük ilgi gördü. Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, çocukluk, gençlik ve yaşlılık gibi evrelerden oluşan insan yaşamında çocukluk döneminin çok büyük bir önem taşıdığının altını çizdi.
Genel Sekreter Yardımcısı Şahin, çocukluk döneminin, gençlik ve yaşlılık dönemlerinden çok daha geniş bir boyuta sahip olduğunu kaydederek, “Çünkü gençlik ve yaşlılık dönemi koşullarının oluşması, aslında çocukluk dönemine bağlıdır. İletişim yönü güçlü, hayal dünyası geniş, pozitif düşünebilen ve ailesinin desteğini sürekli arkasında hisseden bir çocuk, verimli bir gençlik dönemi geçireceği gibi, keza yaşlılık dönemi de pozitif yaşanmış bir hayatı ifade edecektir. Tam tersini düşünecek olursak; karşımıza ruhsal açıdan sorunlu, silik ve özgüvenden yoksun bireyler çıkar ki, bu da toplumsal bir psikoloji sorunu anlamına gelir. Bu nedenle çocuk yetiştirmek, anne ve babalar için sadece bir ödev değil, aynı zamanda bir sanatı da ifade etmektedir” diye konuştu.
Konuşmasında sanatçı ve sanat eseri örneklerini veren Hasan Şahin, “Nasıl ki iyi sanatçıların kıymetli eserleri oluyorsa, çocuklarını tüm yönleriyle eksiksiz yetiştirebilen ebeveynlerin de, topluma kazandırdığı eserler, o ölçüde değerli olur. Çocuklar her ne kadar küçücük dünyalara sahip olsalar da, esasen hayal dünyalarına biz yetişkinlerin dünyalarını bile rahatlıkla sığdırabilirler. Onların dünyalarında hiç bir engel yoktur ve sınırlar sonsuzdur. İşte bu durum, nitelikli çocuklar yetiştirebilmenin gerçekte en temel koşuludur. Bu yüzden çocuklarımızla uğraşmak yerine onlarla uzlaşmayı, onların hayal dünyalarına sırt dönmek yerine, çocuklarımızın düşleriyle yüzleşmeyi tercih etmeliyiz. Çünkü aslında biz çocuklarımızın ta kendisiyiz” ifadelerini kullandı.
Şahin’in konuşmasının ardından hem çocuk edebiyatına yönelik eserlerinden ve hem de çocukla iletişim ve aile gibi kavramlardan bahseden Şermin Yaşar, konferansa dinleyici olarak katılan anne ve babaların sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. Kitaplarını çocuklar için imzalayan Şermin Yaşar, konferansın sonunda ailelerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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