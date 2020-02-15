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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Liseli Didem'i dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı

DHA

ERZURUM´un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Didem Turan´ı (17) arama çalışmaları sürüyor. Polis ve jandarma karada çalışmalarını sürdürürken, bugün ise dalgıçlar Turan´ı Karasu Nehri'nde aradı.

ERZURUM´un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Didem Turan´ı (17) arama çalışmaları sürüyor. Polis ve jandarma karada çalışmalarını sürdürürken, bugün ise dalgıçlar Turan´ı Karasu Nehri'nde aradı.
Meydan Mahallesi'nde yaşayan NerminYüksel Duman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Aşkale Anadolu Lisesi 3´üncü sınıf öğrencisi Didem Turan, Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında annesi ve üvey babası ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Turan geri dönmeyince, ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Bir sonuç alamayan aile, Aşkale İlçe Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Didem Turan'ın bulunması için polis ve jandarma çalışma başlattı.
AFAD DALGIÇLARI NEHİRDE ARADI
Aşkale-Erzincan karayolu istikametine gittiği görülen Didem Turan için Karasu Nehri'nde arama yapıldı. Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü dalgıçları, nehir yatağını gezdi, bazı yerlerde suya girerek arama yaptı. Dalgıçlar, HES göletini de kontrol etti. Ancak, gün boyu yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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