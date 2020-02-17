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Sabancı Ortaokulu öğrencilerinden en anlamlı Sevgililer Günü etkinliği

İHA

Erzurum Sabancı Ortaokulu öğrencileri hazırlanan proje kapsamında “Sevdamız vatandır bizim!” sloganıyla Karskapı Şehitliğini ziyaret ederek İstiklal Marşı ve Fatiha okudular. Erzurum Yakutiye Sabancı Ortaokulu 6C sınıfı öğrencileri Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde “Değerlerimizle Değerleniyoruz, Âdabı Muâşeret Öğreniyoruz Projesi” kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Proje kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Murat Ellik’in annesi Züleyha Ellik’le birlikte önce Karskapı Şehitliğini ziyaret eden öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Murat Ellik’in Asri Mezarlıktaki kabrini ziyaret ettiler. Büyük bir heyecan ve coşkuyla geçen ziyarette şehit ağabeylerine Fatihalar okudular. İstiklal Marşı da okuyan çocuklar, bu özel güne farklı bir anlam katmanın huzuruyla ziyareti tamamladılar.
Öğretmen Emine Behiye Polat Kütük, “Proje kapsamında şehadetvatanperverlik ve empati değerleri için Milli Kültür temalarının 2.işleme metni olan “Forsa” hikâyesinden de hareketle “Sevdamız vatandır bizim!” sloganıyla bu toprakları vatan yapan, bayrağımızın gökyüzünde dalgalanmasını sağlayan, vatanı sevda belleyip koynunda yatanların, şehitlerimizin manevi huzuruna gittik” dedi.
15 Temmuz Demokrasi Şehidi Murat Ellik’in annesi Züleyha Ellik ise,”Vatanımızı, namusumuzu korumak için Murat gibi nice şehitler canlarını feda ettiler. Eğer onlar olmasaydı şimdi hiç birimiz belki hayatta olmayacaktık. Size tek vasiyetim, okuyun başarılı olun, namusunuzu devletini koruyun. Bayrağımız Murat gibi şehitlerin kanları ile dalgalanıyor. Vatanınızın devletinizin, okulunuz, öğretmenlerinizin değerini bilin. Ailenize hayırlı evlat olun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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