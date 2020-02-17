Dünyanın konuştuğu Sıla'ya, muhteşem karşılama

Satın almak yerine kendisi yaptı!

ÇİN'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına katılabilmek için gittiği Slovenya'daki kayak merkezinde, bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğu tutarak hayatını kurtaran 19 yaşındaki milli kayakçı Sıla Kara, sporcusu olduğu kulübe girişte alkışlarla karşılandı. Erzurum Kayak Kulübü sporcuları, biraya gelerek oluşturdukları kalbin içine Kara'yı alarak, "Seninle gurur duyuyoruz" diye bağırdı.

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 12-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya da verildi.

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