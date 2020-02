Eksik dişler birçok soruna neden oluyor

Dt. Çağatay Kavaz, eksik dişlerin birçok soruna neden olduğunu söyledi.

Diş Hekimi Çağatay Kavaz, “Diş eksikliği, çoğu zaman hafife alınan ve uzun vadede sebebiyet vereceği problemler üzerine bilgi eksikliği bulunan sağlık problemlerinin başında geliyor. Diş eksikliği gülerken veya konuşurken görünen, estetik bölge olarak adlandırdığımız bölgedeyse hastalarımız tarafından hemen giderilmeye çalışılırken, çiğneme yaptığımız arka bölgedeyse aynı özen gösterilmeyebiliyor. Ben diş eksikliğine günde en az 3 kez kullanılan oldukça kritik bir organın kaybı olarak bakıyorum. Diş eti hastalıkları, diş çürükleri, travma vb. sebeplerle diş kaybı yaşayan hastalarımızın da öyle bakmalarını şiddetle tavsiye ediyorum” dedi.

Eğer kayıp tek taraflıysa hastaların her zaman çiğneme eylemini kayıpsız tarafla yapma eğilimimde olduğunu ifade eden Dt. Kavaz, “Bu da uzun vadede çiğneyen tarafın aşırı fonksiyonundan kaynaklı, diş eksiği bulunan tarafınsa aşırı pasifliğinden kaynaklı diş ve diş eti problemleri oluşturacaktır. Eğer kayıp iki taraflıysa ve giderilmiyorsa da hastalarımız kemikleriyle çiğneme eğilimindedir. Bu da malesef o bölgedeki kemiğin harabiyetine bağlı olarak yeni diş kayıpları anlamına gelecektir. Diş eksikliğinin her hali şüphesiz ki diş hekimliği dünyasının henüz tam olarak çözememiş olduğu ileri derece .ene eklemi rahatsızlıklarının da habercisidir. Dişsiz kalan bölgeye doğru komşu dişler devriliyor, karşı dişler ise uzuyorlar. Bu istenmeyen hareketler de çiğneme ilişkilerimizi tamamen bozuyor, aynı zamanda çevredeki kemiğe de geri dönüşü olmayan ciddi zararlar veriyorlar. Yıllarca tam olarak öğütülemeden yutulan besinler yüzünden mide problemleri çok sık karşımıza çıkıyor. Evet, ağızda başlayan bir problem midenize zarar veriyor. Eksik dişlerin olduğu bölgelere doğru dişlerimiz kayarak, dişler arasında boşluklar oluşuyor. Bu da besin birikimine bağlı yeni çürükler, dental plak oluşumu ve ağız kokusu sonucunu doğuruyor. Diş eksikliğinin direkt veya dolaylı yollardan ağız ve genel sağlığımıza verdiği zararların tümünü anlatmaya kalkışırsak ciltlerce kitap yazabiliriz. Sadece burada bahsettiğim kısımlar bile bunun ciddi bir problem olduğunu anlamaya yetiyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

Diş eksikliğinin çözümünün köprü protezler veya dental implantlar olduğunu kaydeden Dt. Kavaz, “Köprü protezler komşu dişlerde aşındırma yapılıp, 3 veya daha fazla dişin birleşik bir şekilde tasarlandığı, yani komşu sağlıklı dişlere zarar vermek anlamına geldiği için artık ilk tercihimiz implantlar oluyor. Dental implantlar çene kemiklerine lokal anestezi altında, ağrısız bir şekilde yerleştirilen titanyum parçalardır. Bu parçalar ortalama 3 ay sonra kemiğinizle tamamen kaynayarak diş kökünüz vazifesi göreceklerdir. Bu süreçten sonra üstlerine yapılacak bir veya daha fazla porselen dişle hem estetik, hem fonksiyonel eksiklikleri gidereceklerdir. Geçmişte dudak uçuklatan maliyetleriyle ulaşılması zor bir tedavi olan dental implantlar, gerek bu alanda küresel olarak geliştirilen teknoloji ve artan üretim, gerek yine küresel çapta piyasaya giren yüzlerce firmanın oluşturduğu rekabet dolayısıyla oldukça ulaşılabilir fiyatlara yapılabilmektedir. Hem ağız sağlığınızı hem vücut sağlığınızı riske atmamak adına diş eksikliklerinizi önemsemenizi öneririm. Estetik anlamda dişleriniz sizin en değerli makyajınızken, sağlık anlamında da vücudunuzun giriş kapısıdır. Her şeyin ağızda başladığını unutmayalım” açıklamalarında bulundu.

