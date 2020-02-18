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Genital estetik operasyonla çözüme ulaşacak 4 sorun

İHA

Genital estetik operasyonla çözüme ulaşacak 4 sorun

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, günümüzde görsel ve yazılı iletişim kanallarının yaygın kullanımı ile kadınların, kendi genital bilgelerindeki sorunları fark edip, tedavi olmak için daha çabuk karar vermeye başladıklarını söyledi.
Genital estetik operasyonlar ile kolayca çözüme ulaşacak 4 sorunu, iç dudak estetiği (Labioplasti), klitoris estetiği (Hudoplasti), vajina daraltma (Vajinoplasti), genital gençleştirme ve beyazlatma olarak sıralayan Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Esra Demir Yüzer, şunları kaydetti:
“İç Dudak Estetiği (Labioplasti); Genital bölge operasyonları arasında kadınların en sık ihtiyaç duyduğu ameliyattır. Labioplasti ameliyatı , genital bölgedeki İç dudakların asimetrik ,sarkık ve kararmış kadını fiziksel ve psikolojik olarak rahatsız eden bölgelerin düzeltilmesi ameliyatıdır. İç dudakların sarkık olması kadında bitmeyen bir vajinal akıntı , tahriş ve buna bağlı olarak ağrı, cinsel ilişkide gerilmeye bağlı acı ,sarkık dudaklarda kısımlarda kararmaya neden olur. Kadın kendi genital bölgesini beğenmediği için özgüven kaybı yaşar . Sadece bu yüzden birçok kadının evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadığını görmekteyiz. Dışa sarkan iç dudaklar, dar kıyafetler ve mayo giyildiğinde kötü bir görüntüye neden olur. Tüm bunlar nedeniyle kadın psikolojik olarak olumsuz etkilenir.
Labioplasti operasyonunda dikkat edilmesi gereken; his kaybı yaratmayacak , doğal görünümlü bir teknik seçilmesi gerekliliğidir. Labioplasti ameliyatında kullanılan doku küçük olduğundan yanlış ameliyatlarda düzeltme şansı çoğunlukla mümkün olamamaktadır.
Klitoris Estetiği (Hüdoplasti): Klitoris etrafındaki fazla deri katlantıları ve ciltteki kararmalar kadını görsel olarak rahatsız eder. Ciltteki deri katlantıları klitoral uyarılmayı da zorlaştırır. Özellikle iç dudak ameliyatı ( labioplasti ) sırasında hüdoplasti de yapılması dış genital güzellikte bütünlük sağlar.
Vajen Daraltma (Vajen Estetiği): Vajen cinsel hayatın başlamasıyla esnemeye başlar. Vajen genişlemesinin derecesi ,kişinin kollagen ve bağ doku yapısına, cinsel ilişkinin sıklığına, geçirilen gebelik sayısına, menopoz gibi hormonal değişikliklere, özellikle travmatik normal doğumlara bağlı olarak değişebilir. Vajende genişlemesi, hem erkek hem de kadında haz alamama , cinsel ilişki esnasında rahatsız edici seslerin gelmesi, büyük tuvaletini yaparken zorlanma (özellikle vajen ile makat arasındaki bölgeye bastırma ihtiyacı olur), vajenden hava gelmesi, idrar kaçırma gibi şikayetlere neden olur. Tüm bu şikayetler kadını fiziksel olarak olumsuz etkiler. Kadını jinekoloğa getiren çoğunlukla cinsel hayatındaki mutsuzluktur. Hatta birçok kadın eşinin ısrarı ile jinekoloğa gelir. Yani kısaca belirtmek gerekirse ; kadının genital estetik sorunları sadece kadını değil erkeği de etkileyen ve cinsel hayatta mutsuzluk oluşturan bir sorundur. Tedavide laserle sıkılaştırma ya da vajen daraltma ameliyatları yapılabilir. Vajinal laser tedavileri ,vajen genişlemesinin erken döneminde yapıldığında tek seans bile yeterli olabilmektedir. Laser tedavileri, 1520 dakika gibi oldukça kısa sürmesi ve acısız ,ağrısız bir yöntem olduğu için çok konforludur. Cerrahi tedavi vajende sarkma ve genişlemesi ileri derece olan hastalarda tercih edilir. Vajen onarım ameliyatı sırasında aynı anda idrar kaçırma ameliyatları da yapılabilir.
Genital Beyazlatma: Genital bölge vücudun diğer bölgelerine göre 12 ton daha koyudur. Ancak yıllar içerisinde travmatik genital bölge tüy temizliğine, gebelik gibi hormonal değişikliklere bağlı olarak genital bölge daha da koyulaşır. Özellikle iç dudakların dış dudakların dışına doğru sarktığı hallerde sarkan bölümlerde kararma daha da yoğun olur. Genital bölge beyazlatma için bu bölge için özel hazırlanmış kimyasal peelingler ve laser tedavileri kullanılabilir.”

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