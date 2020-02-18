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Aziziye’de muhtarlar zirvesi Başkan Orhan: “Önce istişare sonra hizmet”

İHA

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları içinde bulunan mahalle muhtarları ile görüşmelerini sürdürüyor. Bir süre önce Selçuklu, Saltuklu ve Ilıca mahalle muhtarları ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Orhan, daha sonra Paşayurdu, Emrecik, Alaybeyi, Ocak, Demirgeçit, Alaca, Tebrizcik, Atlıkonak, Çiğdemli, Gelinkaya, Başçakmak, Eskipolat, Yoncalık, Sorkunlu, Eğerti ve Ağcakent muhtarlardan talep ve eksiklikler konusunda bilgi aldı. İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde karla mücadele çalışmalarının ağırlık kazandığı toplantıda yaz aylarında yapılacak olan yatırımlarda...

Aziziye’de muhtarlar zirvesi Başkan Orhan: “Önce istişare sonra hizmet”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları içinde bulunan mahalle muhtarları ile görüşmelerini sürdürüyor. Bir süre önce Selçuklu, Saltuklu ve Ilıca mahalle muhtarları ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Orhan, daha sonra Paşayurdu, Emrecik, Alaybeyi, Ocak, Demirgeçit, Alaca, Tebrizcik, Atlıkonak, Çiğdemli, Gelinkaya, Başçakmak, Eskipolat, Yoncalık, Sorkunlu, Eğerti ve Ağcakent muhtarlardan talep ve eksiklikler konusunda bilgi aldı. İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde karla mücadele çalışmalarının ağırlık kazandığı toplantıda yaz aylarında yapılacak olan yatırımlarda masaya yatırıldı. Mahallelerin sosyal donatı alanları ve rutin hizmetlerde eksiklik olmadığını hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, önümüzdeki hizmet döneminde de yeni yatırımların yapılacağının altını çizdi.
Aziziye ilçesi sınırları dâhilinde bulunan mahalle statüsünde ki köyler AK Partili belediye ile adeta altın çağını yaşıyor. En ücra mahallelere kadar çocuk oyun alanlarından, köy konaklarına ve çoban evlerine kadar hemen her yatırımın yapıldığı görülüyor. Mahalle sakinlerinden şimdilerde düğün salonu ve spor alanları konusunda talepler geldiğini hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Guruplar halinde mahalle muhtarlarımız ile bir araya gelip hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda istişare ediyoruz. Gelen talepler genel olarak rutin hizmetler konusunda başarılı olduğumuzu ortaya koyuyor. Aziziye’nin daha yaşanabilir bir ilçe olması için elbirliği içindeyiz. Gurup köylerimizin ortak kullanmak için talep ettikleri düğün salonu istekleri oluyor. Bunlarla birlikte tarım ve hayvancılık yatırımları ile ilgili genel talepler de var. Biz bu taleplerin tamamına cevap vermek için planlama yapıyoruz” diye konuştu.
“Muhtarlarımız ile her an diyalog içerisindeyiz”
69 mahalle statüsünde köy ve üç merkez mahalle ile Erzurum’un en fazla coğrafi alana sahip ilçesi olduklarını vurgulayan Başkan Orhan, muhtarların belediye olan irtibatlarının sağlanması için kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile her an ulaşılabilir olduklarını dile getirdi. Başkan Orhan, “Muhtarlık müessesesi bizler için önem arz ediyor. Vatandaşımız ile bizlere köprü vazifesi gören muhtarlarımızın taleplerinin hemen karşılık bulması için çabalıyoruz. Hizmette gecikmenin olmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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