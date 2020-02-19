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Saç ekiminde kalem tekniği fark oluşturuyor

İHA

Dr. Emrah Çinik, saç ekiminde kalem tekniği hakkında bilgi verdi.

Saç ekiminde kalem tekniği fark oluşturuyor

Dr. Emrah Çinik, saç ekiminde kalem tekniği hakkında bilgi verdi.
Dr. Emrah Çinik, "Şu an mevcut bilinen saç ekim teknikleri FUT ve FUE'dir, FUT yöntemi yavaş yavaş terk edilmiş bir yöntemdir, FUE ise saçlarda iz bırakmadan yapılan en son teknoloji saç ekimidir ve mevcut doktorlar ve kliniklerin uyguladığı bir yöntemdir, kalem tekniği ise yeni yeni uygulanmaya başlanan ve yaygınlaşan bir saç ekim metodudur, ve her klinikte yapılmayan sadece çok tecrübeli doktor ve kliniklerin yapabildiği bir saç ekim tekniğidir. Ülkemizde sadece birkaç doktorun yapabildiği bir yöntemdir" dedi.
Bu tekniğin saç ekimindeki en son teknoloji olduğunu ifade eden Dr. Çinik, "Kalem tekniğinde(DHİ) FUE'nin aksine sadece iki aşama vardır, kalem tekniği iki aşamalı bir operasyondur, saç kökleri ense bölgesinden alınır ve kalemlere yerleştirilerek hemen saçsız bölgelere ekim yapılır, FUE yönteminde saç kökleri alındıktan sonra saatlerce dışarıda bekleyebiliyordu kalem tekniğinde böyle bir bekleme süresi yoktur, böylece saç kökleri canlılığını yitirmeden hemen ekim yapılmış olur. Kalem tekniğiyle saç ekimi (DHİ) yapılan saç ekiminin en önemli özelliği dikiş, iz ve kesiğe yola açmamasıdır, bu durum hastanın erken iyileşmesi ve sosyal hayatına dönmesi için çok önemlidir. Donör bölgeden ekilmek için alınan saç kökleri, saçların ekileceği alanlara herhangi bir delik ve kanal açılmadan özel kalemlerle direkt olarak ekilir" diye konuştu.
"Saç kökleri özel iğnelerle direkt olarak saçsız bölgeye ağrısız olarak yerleştirilir"
Ekim yapılacak bölgeye kanal açılmıyor olmasının, hastaya ekim yapılacak olan kök sayısını maksimuma çıkarmakta olduğunu kaydeden Dr. Çinik, "Daha yoğun ekim yapılabilmesini sağlar. Kalem yöntemi (DHİ) :bilinen FUE tekniğine kıyasla tecrübe gerektiren ve oldukça zahmetli bir tekniktir, öte yandan kesi olmadığı için iyileşme süreci de çok daha hızlı olmaktadır. Kalem tekniğiyle (DHİ) ile yapılan saç ekiminin en önemli özelliği, ekilmek üzere alınan saç köklerinin( Greft'lerin) dışarıda bulunduğu süreyi minimuma indirerek daha sağlıklı ve güçlü sonuçlar almamızı sağlar, Ekim yapılacak alanlara bölgelere hiçbir şekilde kesilerek delikler ve kanallar açılmaz ve saç kökleri özel iğnelerle direkt olarak saçsız bölgeye ağrısız olarak yerleştirilir" ifadelerini kaydetti.
Kalem tekniğiyle (Dhi) ile en büyük avantajın daha sık saçlara sahip olmak olduğunu belirten Dr. Çinik, "Sağladığı yoğunluk santimetre kare başına 60 80 greft ekilir, bu sayı FUE yönteminin iki katından daha fazladır. Bu yoğunluk saçsız bölgeyi kapatmak için muhteşem bir yoğunluktur. Saç ekimi yapılacak alanı, saçın doğal büyüme açısına bağlı olarak değişik açılarda saç ekimi imkanı sunan, özellikle ön saç çizgisi gibi hassa bölgeler için çok önemlidir ve son derece natürel sonuçlar alınır ve gerçekten başarılı sonuçlar elde edilir. Kalem (Dhi) saç ekimi tekniğinde kullanılan çok ince uçlu iğneler sayesinde hiçbir bir yara ve skar izi kalmamaktadır" açıklamalarında bulundu.
Her iğnenin birer birer yerleştirilmesi gerektiği için çok hassas bir yöntem olduğuna dikkat çeken Dr. Çinik, "Son derece tecrübe istemektedir ve bu ekim tekniğini Türkiye'de sadece birkaç klinik kullanmaktadır. Kalem (Dhi ) tekniği ile saç ekim operasyonu en doğal ve en başarılı sonuçlara ulaşır. Gerçek saç yapısına benzer, skar ve yara izi olmayan, saç sıklığı çok fazla, özel iğneler sayesinde yara iyileşme hızı yüksek, en son ve en yeni saç ekim metodudur" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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