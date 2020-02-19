(Görüntülü) Komşuları ve sınıf arkadaşları kayıp Didem'i anlattı: İçine kapanık biriydi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Komşuları ve sınıf arkadaşları kayıp Didem'i anlattı: İçine kapanık biriydi

DHA

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, ailesiyle tartışıp 10 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen lise öğrencisi Didem Turan'a (17) ulaşılamadı. İlçe merkezi, kırsal ve çevre köylerde aranan Didem'in bulunması için dua ettiklerini söyleyen komşuları ve sınıf arkadaşları, genç kızın içine kapanık biri olduğunu söyledi.Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde oturan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü, Aşkale İMKB Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. O günden beri her yerde aranan...

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, ailesiyle tartışıp 10 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen lise öğrencisi Didem Turan'a (17) ulaşılamadı. İlçe merkezi, kırsal ve çevre köylerde aranan Didem'in bulunması için dua ettiklerini söyleyen komşuları ve sınıf arkadaşları, genç kızın içine kapanık biri olduğunu söyledi.Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde oturan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü, Aşkale İMKB Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. O günden beri her yerde aranan Didem'in bugüne kadar izine rastlanmadı. Polis ekipleri genç kızın anne, üvey baba, okul, mahalle arkadaşları, komşuları, akrabaları, öz babası, dayıları ile o tarihte yoldan geçen şehirlerarası otobüs ve kamyon şoförlerini tespit edip, ifadesine başvurdu.DİDİK DİDİK ARIYORLARPolis ilçe merkezinde, jandarma ise kırsalda çalışmalarını 10'uncu günde de sürdürdü. Ağırlıklı olarak Karasu baraj gölü ve çevresinde gece yarılarına kadar arazide çalışmalarını sürdüren ekipler sabahın erken saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Çalışmalara ilçe halkı ve köylüler de zaman zaman eşlik ediyor.'O GÜN HAVA BUZ GİBİYDİ'Aşkale´de avukatlık yapan ve aynı zamanda Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyon üyesi Bilge Mutlu Bilge, genç kızın kaybolduğu gece arama çalışmalarına kendisinin de katıldığını söyledi. Didem'in kaçtığı gün Erzurum'un Aşkale ilçesinde hava sıcaklığının eksi 35 derece olduğunu söyleyen Bilge, "Bu konuda bir kriz masası oluşturuldu. 10 Şubat'tan itibaren kızımızı arıyoruz. Şu ana kadar sağlıklı bir bilgi alamadık. Kızımızın son olarak görüldüğü yer bu köprünün üzeri. O gün ilçemiz Türkiye'nin en soğuk yerleşim alanlarından biriydi ve bu nedenle okullar tatil edilmişti. Bana sürekli sosyal medyadan ihbarlar geliyor. Gelen bilgileri kriz masasına iletiyoruz. Didem o soğuk havada yürüyerek fazla uzağa gidemezdi. Biz aramalara katıldığımızda 15 dakikada buz kestik. Maddi durumları iyi değil. Erkek arkadaşı yok. Kendi halinde, kimseye zararı olmayan sessiz biriymiş. Kendi halinde evinden okula, okuldan evine gidin biriymiş. Annesinin söylediğine göre çok içine kapanık hiçbir sosyal aktivitesi yok. Annesine 'kötü niyetli birilerinin eline geçse Didem onlardan kurtulabilir mi?' diye sorduğumda, 'Hayır bunu yapamaz. Birinin mutlaka ona yardım etmesi lazım' dedi. İnşallah ona yardım edecek biri çıkar" diye konuştu.SINIF ARKADAŞLARI ÜZGÜNAşkale İMKB Anadolu Lisesi 11 B sınıf öğrencisi Didem Turan'ın öğretmenleri ve sınıf  arkadaşları da yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Genç kızın bulunup bir an evvel okula dönmesini arzulayan sınıf arkadaşları, "Çok sessiz ve içine kapanık biriydi. Bildiğimiz kadarı ile erkek arkadaşı yoktu. Ev ve okulun dışında bir yere gitmezdi. Yaşadıklarına çok üzüldük. Umarız kısa sürede bulunur ve tekrar aramıza döner" ifadelerini kullandı.'İÇİNE KAPANIK BİRİYDİ'Didem'in yaşadığı Meydan Mahallesi sakinleri ise genç kızın kaybolmasına çok üzüldüklerini belirtti. Genç kızın içine kapanık biri olduğunu söyleyen komşularından Pehlül Koçak, "Kendisini tanırdım biraz içine kapanıktı. Çocuklar yurttaydı. Bilemiyoruz nasıl oluyor, nasıl oldu biz de anlamadık. İnsan duygulanıyor. Kız çocuğu, kız evladı olduğu için biraz ağır geliyor o yüzden üzgünüm. Arıyorlar bakalım kısmet" dedi.DEDESİ ÖLDÜÖteyandan üvey kızının arama çalışmaları sürerken Yüksel Duman'ın babası yaşamını yitirdi. Duman iki acıyı birden yaşadığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Üniversitesi’nde Ortadoğu ve Suriye’nin durumu konuşuldu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde Ortadoğu ve Suriye’nin ...
Dolgu ile üçgen yüze sahip olun
YEREL HABERLER Dolgu ile üçgen yüze sahip olun
Nasır ve topuk dikeni problemine dikkat
YEREL HABERLER Nasır ve topuk dikeni problemine dikkat
Saç ekiminde kalem tekniği fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Saç ekiminde kalem tekniği fark oluşturuyor
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Eğilmez: “Eski Türk toplumlarında kadına ve çocuğa tecavüzün cezası idamdı”
YEREL HABERLER Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Eğilmez: “Eski Türk ...
Komşuları ve sınıf arkadaşları kayıp Didem'i anlattı: İçine kapanık biriydi
YEREL HABERLER Komşuları ve sınıf arkadaşları kayıp Didem'i anlattı: ...
Doğaseverlerin karda trekking keyfi
YEREL HABERLER Doğaseverlerin karda trekking keyfi
15 santim karda doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER 15 santim karda doğa yürüyüşü
Aziziye’de muhtarlar zirvesi Başkan Orhan: “Önce istişare sonra hizmet”
YEREL HABERLER Aziziye’de muhtarlar zirvesi Başkan Orhan: “Önce ...
AK Parti’de seçim tarihleri netleşti
YEREL HABERLER AK Parti’de seçim tarihleri netleşti
ERÇİMSAN Holding’ te Palandöken zirvesi
YEREL HABERLER ERÇİMSAN Holding’ te Palandöken zirvesi
Erzurum Türkiye’de en çok gıda denetimi yapılan üçüncü şehir oldu Erzurum’da süt ve süt üretim tesisleri denetlendi
YEREL HABERLER Erzurum Türkiye’de en çok gıda denetimi yapılan ...
Genital estetik operasyonla çözüme ulaşacak 4 sorun
YEREL HABERLER Genital estetik operasyonla çözüme ulaşacak 4 sorun
Gözlerdeki bu belirtilere dikkat
YEREL HABERLER Gözlerdeki bu belirtilere dikkat
Kadınların kabusu; tekrarlayan gebelik kayıpları
YEREL HABERLER Kadınların kabusu; tekrarlayan gebelik kayıpları
Yaşlanan burun yüzü de etkiliyor
YEREL HABERLER Yaşlanan burun yüzü de etkiliyor
Liseli Didem'den 9 gündür haber yok
YEREL HABERLER Liseli Didem'den 9 gündür haber yok
Vücudun cansız gözükmesine çözüm: ‘H100 Serumu’
YEREL HABERLER Vücudun cansız gözükmesine çözüm: ‘H100 Serumu’
Gözde kırma kusurlarına dikkat
YEREL HABERLER Gözde kırma kusurlarına dikkat
Eksik dişler gülüşü engelliyor
YEREL HABERLER Eksik dişler gülüşü engelliyor
Akne ve sivilce izlerine dikkat
YEREL HABERLER Akne ve sivilce izlerine dikkat
Vali Memiş, arama kurtarma ekipleri ile yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Memiş, arama kurtarma ekipleri ile yemekte bir ...
Başkan Dölekli, Üğümü Mahallesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Dölekli, Üğümü Mahallesini ziyaret etti
Liseli Didem’den 9 gündür haber yok Baba Yüksel Duman: "Kızımın sıkıntıları vardı, içine kapanıktı” "Sesimizi duyuyorsan, bizi görüyorsan geri gel"
YEREL HABERLER Liseli Didem’den 9 gündür haber yok Baba Yüksel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X