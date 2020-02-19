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Alerjik saman nezlesi nedir ? Belirtileri nelerdir ?

İHA

Doç. Dr. Sakine Işık, alerjik saman nezlesi hakkında bilgiler verdi.

Alerjik saman nezlesi nedir ? Belirtileri nelerdir ?

Doç. Dr. Sakine Işık, alerjik saman nezlesi hakkında bilgiler verdi.
Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç.Dr. Sakine Işık, “Alerjik saman nezlesi burun mukozasının alerjik iltihabı olup hastalarda su gibi burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırma ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlere neden olmaktadır. Hastaların bir kısmında gözlerde kaşınma, sulanma ve kızarıklık gibi göz nezlesi bulguları da eşlik edebilmektedir. Alerjik saman nezlesinde şikayetler duyarlı olunan alerjenle bağlantılı olarak mevsimsel ya da yıl boyu sürebilmektedir. Alerjik saman nezlesi gençevre etkileşimlerinin neden olduğu bir hastalıktır. Ev içi ve ev dışı alerjenler alerjik saman nezlesine neden olmaktadır” dedi.
Alerjik saman nezlesi olan çocuklarda geniz eti büyümesinin, sinüs ve kulak enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü ifade eden Dr. Işık, “Alerjik saman nezlesi aynı zamanda astım içinde önemli bir risk faktörüdür. Alerjik saman nezlesi olan çocuklarda uyku kalitesinde bozulma, dikkat ve konsantrasyon bozuklukları ve tüm bunlara bağlı olarak okul başarısında düşme, yaşam kalitesinde kötüleşme görülebilmektedir. Alerjik saman nezlesi tanısında öykü, fizik muayene ve Çocuk Alerji ve İmmunoloji uzmanları tarafından kandan ya da deriden yapılan alerji testleri kullanılmaktadır. Alerjik saman nezlesi tedavisinde amaç şikayetleri kontrol altına almak, komplikasyon gelişimini engellemek ve hastaların yaşam kalitesini artırmaktır. Alerjik saman nezlesi tedavisinde hasta eğitimi, duyarlı olunan alerjenin alerji testleri ile tespiti ve alerjenden kaçınma ve ilaç tedavisi yer almaktadır. Tüm bu tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen Alerjik saman nezlesi olan hastaların “Alerjen immunoterapi” adı verilen “Alerji Aşı” tedavisi için Çocuk Alerji ve İmmunoloji uzmanlarına başvurmaları önem arzetmektedir” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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