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En sinsi şiddet çocuğa küsmektir

İHA

Şiddetin pek çok şekli ve derecesi olduğunu belirten Psikolog Müjde Yahşi çocuğa küsmenin de en sinsi psikolojik şiddetlerin başında geldiğini söyledi.

En sinsi şiddet çocuğa küsmektir

Şiddetin pek çok şekli ve derecesi olduğunu belirten Psikolog Müjde Yahşi çocuğa küsmenin de en sinsi psikolojik şiddetlerin başında geldiğini söyledi.
Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “Şiddet denilince akla belki de çoğu zaman “dayak” gelir. Saldırmak, vurmak, iteklemek, tekme atmak, ısırmak, sarsmak, şaplatmak, çimdiklemek, saç çekmek yani fiziki olarak her türlü zarar verme eylemlerin tümü fiziksel şiddettir. Bir de duyguları ve ruh sağlığını hedef alan, davranış ve kişilik bozukluklarına neden olan, kişide çoğu defa psikopatolojik etki bırakan bir şiddet türü vardır ki fiziksel şiddet kadar zarar vericidir fakat fiziksel şiddet kadar görünür değildir. O da “psikolojik şiddettir. Bağırma, sert bakışlar, sert ses tonu, emri vaki konuşmalar, yaptırımlar, hakaret, korkutma, aşağılama, küçümseme, baskı, cezalandırma, mukayese, etiketleme yani duygu dünyasında iz bırakan eylemlerin tamamı da psikolojik şiddettir” dedi.
Küsmenin bir tür cezalandırma şekli ve muhatabının duygularını hedef alır yani sessiz bir psikolojik şiddet olduğunu ifade eden Dr. Işık, “Aslında küserek belki de “beni anlasın” isteriz fakat bu yöntem ile her iki tarafta “empati” dediğimiz “karşımızdaki kişinin duygularını anlama becerisi” devreye girmez. Küserek ilişki zayıflar, problem büyür, güven sarsılır, eşleri birbirinden soğutur, olumsuz duyguların birikmesine neden olur. Halbuki duygular dile döküldükçe problemler çözülebilir ve sevgi bağı güçlenir. Başvuracağın yöntem küsmek değil aksine iletişim kurarak duygularını aktarmak olmalıdır. Hele ki küsmeyi çocuğa yapıyorsanız bu çok daha zarar vericidir çünkü ebeveynin küstüğü çocuk; duygularını kapatır, davranış problemleri göstermeye başlar, öfke duygusu biriktirir, güven duygusu, aidiyet duygusu ve benlik algısı zarar görür, yalnızlaşır, sanal aleme dalar, yanlış arkadaşlıklar edinir ve daha bir çok problemle karşı karşıya kalabilir. Çocuğa küserek çocuğun olaydan ders çıkaracağını düşünen aile; aksine çocuğunun duygularını açığa çıkararak çocuğuyla iletişim kurmalı, ona rehber olmalı, problemi birlikte çözmeli ve doğru örnek olmalıdır. İleri de her olayda size ve etrafına küsen, iletişime kendisini kapatan, evliliğinde de eşine küserek çözüm arayan bir evladınız olsun istemiyorsanız çocuğunuza küsmeyin” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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