TÜBİTAK’dan ETÜ’ye destek

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Tutam’ın ‘'İşbirlikçi Robot İçeren SiparişToplama Depolarının Tasarımının Eniyilenmesi’ başlıklı TÜBİTAK2219 doktora sonrası araştırma başvurusu, ilgili disiplinde uzmanlaşmış panelistlerin değerlendirme sonuçları doğrultusunda Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Araştırma Burs ve Destekleri Grup Yürütme Kurulu'nun 20/01/2020 tarih ve 31 sayılı toplantısında incelenerek desteklenmeye layık görüldü.

Araştırma projesinde, eticaretin gelişmesiyle birlikte online alışveriş yapan müşterilerin siparişlerinin aynıgün veya ertesigün teslim edilmesi için işbirlikçi robotların (PicknGo, LocusBots ve Amazon Robotics) kullanıldığı depoların tasarımında iyileştirmeler yapılması planlanmakta. Ayrıca, 2013 yılında Çin tarafından başlatılan The Chinese Belt and Road Initiative (Yeni İpek Yolu) üzerine araştırmalar yapılarak; Türkiye’nin projeye katkısının artırılması için Erasmus Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapan TRAIL, ERIM ve ECBC gibi araştırma gruplarıyla ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

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